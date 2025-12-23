¿Hasta qué hora abren los comercios y supermercados de Vigo esta Nochebuena 2025?

La cuenta atrás para la Navidad ya ha terminado. Tras el Sorteo de Navidad, que repartió la suerte por numerosos puntos de Galicia, llega la Nochebuena y, con ella, las reuniones familiares alrededor de una mesa.

Vino, embutidos, marisco... La mayoría de personas son previsoras y tienen todo listo para la cena de Nochebuena, pero un despiste lo puede tener cualquiera. Si surge un imprevisto de última hora, tranquilidad: los supermercados de Vigo abrirán el 24 de diciembre.

¿Hasta qué hora abren los supermercados y comercios de Vigo en Nochebuena?

La Navidad ya está aquí y este próximo 24 de diciembre se celebra la Nochebuena, con las tradicionales cenas y los reencuentros entre familiares, amigos y otros seres queridos.

Ya tienes todo el menú preparado, pero en el último momento recuerdas que te falta algún ingrediente imprescindible. Pues bien, los supermercados de Vigo abrirán el 24 de diciembre, aunque lo harán con un horario especial.

Los comercios de la ciudad adelantarán el cierre para que los trabajadores también puedan disfrutar de la jornada y preparar todo con calma para Nochebuena. Aun así, habrá tiempo suficiente para quienes dejan las compras para el último momento.

Ya sea por pereza o por falta de tiempo, las cadenas de supermercados permanecerán abiertas hasta cierta hora para que puedas comprar vino, polvorones o cualquier otro detalle con el que sorprender a tus invitados en Nochebuena.

Aunque lo ideal es llegar al 24 de diciembre con todo listo, estos son los horarios de los supermercados vigueses en Nochebuena:

Mercadona

Tal y como figura en la página web de Mercadona, los supermercados de la ciudad contarán con un horario especial el día de Nochebuena: abrirán sus puertas de 09:00 a 19:00 horas, es decir, cerrarán una hora y media antes para favorecer la conciliación de sus trabajadores.

Gadis

En el caso de Gadis, las tiendas de Vigo contarán con un horario diferente que variará según el establecimiento. El horario de cierre aproximado será a las 20:00 horas. No obstante, se recomienda consultar el horario específico de cada tienda para evitar encontrar el cartel de 'Cerrado'.

Froiz

Otro de los puntos de venta disponibles para este 24 de diciembre es Froiz, cuyo horario de apertura será hasta las 20:00 horas, salvo en algunos establecimientos, como el del Mercado del Calvario, que mantendrán su horario habitual y cerrarán a las 15:00 horas.

Alcampo

Vigo cuenta con cuatro tiendas Alcampo, cuyo horario de cierre es a las 22:00 horas. No obstante, para este 24 de diciembre, se desconoce si se adelantará el cierre, ya que dicha información no figura disponible.

Familia

Autoservicios Familia permanecerá abierto hasta las 19:00 horas para las compras de última hora el día de Nochebuena.

Eroski Center

Por su parte, Eroski Center compartirá el mismo horario de cierre que otros establecimientos vigueses. Sus puertas cerrarán a las 19:00 horas para que sus trabajadores puedan llegar con tiempo a la cena de Nochebuena.

Carrefour

El horario de las tiendas Carrefour depende de cada establecimiento. Mientras que el Carrefour Vigo Travesía cerrará a las 19:00 horas, algunos formatos express permanecerán abiertos hasta las 01:00 horas. A continuación, te detallamos el listado completo:

Carrefour Express Rúa Bolivia , 4: de 07:00 a 01:00 horas

, 4: de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Rúa Urzáiz, 132: de 09:00 a 22:00 horas

de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias, 115: de 09:00 a 22:00 horas

de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Vigo Travesía, 202: de 10:00 a 19:00 horas

de 10:00 a 19:00 horas Carrefour Vigo Gran Vía (Rúa do Miradoiro, 2): de 09:00 a 19:00 horas

de 09:00 a 19:00 horas Carrefour Express Avenida da Florida, 4: de 09:00 a 21:00 horas

de 09:00 a 21:00 horas Carrefour Express Teixugueras, 23: de 09:00 a 22:00 horas

Claudio Express

El horario de Claudio Express depende de cada establecimiento. No obstante, se recomienda consultar en tienda para verificar el horario de cierre del 24 de diciembre.

Supermercado Claudio Express (R. de Rosalía de Castro, 18) : de 09:00 a 21:00 horas

: de 09:00 a 21:00 horas Supermercado Claudio Express (R. Portela, 10) : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Madrid, 66) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (Plaza de España) : abierto 24 horas

: abierto 24 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas

Lidl

El horario de cierre de las tiendas Lidl en Vigo está programado para las 19:00 horas.

Dia

Las tiendas Dia abrirán en horario especial hasta las 18:00 horas el día de Nochebuena, por lo que hay que adelantar las últimas compras para evitar encontrar el cartel de 'Cerrado'.

Spar Express

Se recomienda consultar los horarios en la página web, ya que algunos de ellos pueden cambiar:

Spar Rúa Carral, 8 : de 09:30 a 22:00 horas

: de 09:30 a 22:00 horas Spar Express Rúa de Barcelona, 51 : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Spar Express Candeán, Rúa San Cristovo, 94: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

Centros comerciales de Vigo

Los centros comerciales de Vigo (Vialia Vigo, Camelias, Gran Vía y A Laxe) abrirán sus puertas el día 24 de diciembre, aunque la mayoría de sus tiendas operarán con horario reducido. Los establecimientos del grupo Inditex (Stradivarius, Zara, Pull&Bear, entre otros) cerrarán a las 18:00 horas, mientras que Primark lo hará a las 19:00 horas.