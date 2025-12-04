¿Cuándo abren los comercios y supermercados de Vigo este puente de la Constitución 2025?

El puente de la Constitución es una de las fechas festivas más esperadas del año. Su cercanía con la Navidad lo convierte en una ocasión perfecta para disfrutar de la decoración navideña y adelantar las compras de regalos para familiares y amigos.

Este 2025, el 6 de diciembre (Día de la Constitución) cae en sábado y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) en lunes, lo que genera un puente de tres días de descanso para muchos vigueses, que aprovecharán para disfrutar de planes culturales y pasear por las calles de la ciudad.

¿Cuándo abren los comercios de Vigo este puente de la Constitución?

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, los establecimientos comerciales de Vigo pueden abrir 10 domingos y festivos a lo largo de 2025. La mayoría de estas aperturas se concentran en diciembre, aprovechando el periodo de compras navideñas.

A continuación, te detallamos las fechas en las que los centros comerciales y supermercados de la ciudad olívica abrirán sus puertas durante el puente de la Constitución:

Vialia Vigo

Las tiendas del centro comercial de Vialia Vigo permanecerán abiertas en su horario habitual los días 6 y 8 de diciembre. También estará operativa el área de restauración, así como la zona de ocio y el mercado navideño 'Vialia on Ice'.

Vialia on Ice se ha convertido en uno de los epicentros de la Navidad de Vigo. El complejo cuenta con una gran pista de hielo para adultos y otra para los más pequeños, además de un tobogán de trineos neumáticos y un mercado navideño con más de 70 casetas.

Gran Vía

Los clientes habituales del centro comercial Gran Vía de Vigo podrán realizar sus compras navideñas los días 6 y 8 de diciembre. La zona comercial permanecerá abierta de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el área de alimentación abrirá una hora antes, a las 09:00 horas. Por su parte, la zona de ocio y restauración estará disponible hasta las 01:00 de la madrugada.

A Laxe

La superficie comercial ubicada en la rúa Cánovas del Castillo será otro punto de compra disponible los festivos del 6 y 8 de diciembre. Esta Navidad, A Laxe contará con una programación navideña cargada de talleres, espectáculos y momentos mágicos para toda la familia. Papá Noel visitará el centro comercial los días 23 y 24 de diciembre.

Centro Comercial Camelias

Al igual que el resto de centros comerciales de la ciudad, Camelias abrirá sus puertas los días 6 y 8 de diciembre para todos aquellos que quieran adelantar sus compras navideñas o pasar un buen rato en el Parque de Bolas.

Durante estas fechas festivas, los clientes podrán disfrutar también de un sinfín de talleres infantiles, actividades para adultos y las visitas de Papá Noel, el Rey Baltasar y Mickey Mouse.

Parque Comercial Nasas Nigrán

Para los vigueses que se encuentren fuera de la ciudad, las tiendas del parque comercial Nasas Nigrán (Decathlon, Pepco, Joma, Sakito, Sprinter...) permanecerán abiertas tanto el Día de la Constitución Española como el Día de la Inmaculada Concepción. También estarán disponibles la zona de restauración y ocio.

Mercadona, Gadis, Familia, Eroski, Carrefour...

En cuanto a los supermercados, permanecerán abiertos el 6 de diciembre; sin embargo, los horarios pueden variar según el establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente para evitar encontrarse con el cartel de 'Cerrado'.

El 8 de diciembre será una jornada de descanso para la mayoría de trabajadores, aunque sí abrirán los establecimientos 24 horas o en versión express para realizar compras rápidas. Además, la tienda de Gadis del centro comercial Camelias abrirá excepcionalmente el lunes 8 de diciembre.