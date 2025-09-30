Abre en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo la primera tienda de la cadena de retail líder de Europa

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha dado la bienvenida este martes a la primera tienda de la cadena de retail líder de Europa, Pepco, que ofrece moda para toda la familia y productos para el hogar a precios asequibles.

El nuevo establecimiento se situará en la Planta 2 del centro comercial, entre Décimas y C&A. La tienda cuenta con cerca de 500 metros cuadrados destinados a ofrecer en un solo lugar todo lo que las familias necesitan en su día a día para vestirse y decorar sus hogares.

Los clientes de Gran Vía de Vigo podrán encontrar en la oferta de Pepco una gran variedad de productos de temporada y con las licencias favoritas de todos, según explica el centro comercial en un comunicado.

Así, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma una propuesta adicional de moda y hogar que complementa la actual oferta del centro. Pepco también ofrece papelería y juguetes a precios asequibles.