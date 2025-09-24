Vigo recupera el trono: este es el supermercado más barato de España

Tras perder el reconocimiento el año pasado, después de haber sido el supermercado más barato de España durante dos años consecutivos, en 2022 y 2023, el Alcampo de Coia, en Vigo, ha recuperado este año el cetro.

Lo hace empatado con otro Alcampo, este situado en el Centro Comercial de Bonaire, en la localidad valenciana de Aldaia, según el estudio de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Por contra, Vigo se sitúa como una de las ciudades donde más caro es hacer la compra en Galicia, por detrás de Pontevedra y Ourense, que ocupan los dos primeros puestos del ranking, con 6.144,96 y 6.136,24 euros, respectivamente. En la ciudad olívica, el coste anual de la cesta de la compra OCU asciende a 6.133,85 euros.

Otro dato importante en Vigo es que, depende de dónde se haga la compra, se pueden llegar a ahorrar 1.900 euros al año.

Las ciudades gallegas están por debajo de la media nacional, con un coste de 6.259 euros al año para un hogar medio.

En términos generales, los productos que forman parte de la cesta OCU han aumentado un 2,5% su precio, una subida inferior a la experimentada en los dos años anteriores. Entre los productos, destaca el incremento de un 54,1% en el precio del café; el 35,9%, los plátanos; y los limones, con un 33%.

En el lado contrario, el mayor descenso de precio lo ha experimentado el aceite de oliva, que baja un 53%, aunque el precio medio sigue muy por encima del que tenía en 2021.