Gran Vía de Vigo celebra el 5º aniversario del Club de los Disfrutones con regalos al estilo Willy Wonka

El Club de los Disfrutones de Gran Vía de Vigo cumple cinco años Gran Vía de Vigo

El Centro Comercial Gran Vía celebra el quinto aniversario de su programa de fidelización, el Club de los Disfrutones. Al estilo de Willy Wonka, ofrecen regalos directos para sus miembros.

Cada persona que forme parte del Club de los Disfrutones —o que se dé de alta durante los días de celebración— podrá obtener una chocolatina con premio seguro.

Para ello, será necesario registrarse en el Punto de Información, situado en la Planta 0, recoger un vale especial y canjearlo en el stand habilitado en la Planta 1. Allí se entregará la chocolatina, cuyo envoltorio revelará directamente el obsequio conseguido.

Gran Vía de Vigo explica que entre los premios se encuentran artículos exclusivos y tarjetas regalo para utilizar en los establecimientos del centro comercial. Los obsequios estarán disponibles hasta fin de existencias.

Esta actividad estará activa el 25 y 26 de septiembre, y el 2 y el 3 de octubre; ambas fechas de 17:00 a 20:00 horas. También el 27 de septiembre y el 4 de octubre, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

Cabe recordar que el Club de los Disfrutones permite a la clientela del centro comercial acceder a promociones exclusivas, sorteos, actividades y descuentos en los establecimientos del centro y otras marcas.