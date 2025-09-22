Mos (Pontevedra) contará con su primer McDonald's

El Concello de Mos contará con su primer restaurante McDonald's, que contará con una inversión de cerca de 2 millones de euros y se situará entre las rotondas de As Angustias y A Costilleta.

El proyecto se ha presentado como una construcción aislada, rectangular y de una sola altura que albergará todas las dependencias y contará con 106 plazas sentadas, además de una terraza con otras 72, que también contará con zona infantil.

El restaurante también dispondrá de servicio McAuto, para la atención directa de los clientes en sus vehículos, así como un acceso al aparcamiento compartido con el resto de operadores comerciales de la zona.