El cambio climático amenaza la ría de Vigo: la costa podría retroceder hasta 12 metros en 2050

El cambio climático es una realidad. Las rías gallegas ya están sufriendo el impacto de los cambios de temperatura y las lluvias torrenciales que han asolado nuestra costa en los últimos inviernos. Vigo no se va a librar según señala el último informe de AXA Climate 'Vigo ante la encrucijada climática'.

El estudio —presentado este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra, en Vigo— concluye que, si no se adoptan medidas adicionales, la costa de la ría de Vigo podría retroceder hasta 12 metros en los próximos 25 años como consecuencia del calentamiento global.

La experta en Gestión de Riesgos de AXA Climate, Claudia Ylla, ha explicado que una ciudad como Vigo, donde las infraestructuras estratégicas se concentran en el litoral, la erosión progresiva no es un fenómeno teórico. "Es un riesgo concreto que ya está transformando el territorio y aumentando la exposición a episodios de inundación extrema", ha asegurado.

En este sentido, Ylla ha advertido que estos podrían llegar a afectar a 42.000 vigueses, es decir, al 14% de la población olívica. La Fundación AXA considera que el principal reto es garantizar la resiliencia de los diques existentes para evitar que áreas del puerto y de los astilleros puedan quedar sumergidas bajo hasta tres metros de agua.

En cuanto a las precipitaciones intensas, Vigo tiene cada año aproximadamente un 10% de probabilidad de registrar un episodio extremo —más de 87 milímetros en 24 horas—. Este tipo de evento puede provocar un anegamiento rápido de la red urbana y generar daños significativos.

El impacto del calor extremo

El calor extremo es otro de los grandes desafíos que señala el informe. Según sus estimaciones, de mantenerse la trayectoria de emisiones actual, Vigo podría experimentar un aumento de temperatura de 2,8 a 3,6 grados; y Galicia podría perder hasta un 9% de su PIB per cápita.

El mismo estudio indica que las olas de calor serán el doble de largas en 2050: 50 días adicionales de calor intenso y más de dos meses de noches tropicales. En años extremos, un mes consecutivo podría registrar 44 grados, mientras que cada año tendrá al menos una semana con 38 grados, con noches y zonas urbanas que superarán hasta 5 grados por efecto de las islas de calor y alta humedad.

Por su parte, el director general de Fundación AXA, Josep Alfonso, ha recordado que "la adaptación al cambio climático no solo compete a las Administraciones Públicas, sino también a los empresarios". "La adaptación climática solo funciona cuando es compartida por todos los actores intervinientes", ha añadido.

En esta línea, el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, considera que "anticiparse a los riesgos es la mejor forma de gestionarlos" y ha defendido que apostar por transicionar a "modelos más sostenibles" es clave para que surjan "oportunidades para el tejido productivo".