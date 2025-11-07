Juan Carlos Pérez: "No puede ser sostenible que el 80% de la población viva en el 20% del territorio" Treintayseis

Contra la despoblación rural y con el objetivo de devolver la vida a los pueblos, Juan Carlos Pérez fundó Aldealista, un proyecto que "nace del silencio de una aldea que estuvo cerrada 10 años". Se refiere a Castiñeiro, en San Xoan de Río, la aldea familiar.

Fue su abuela la que le dijo, una semana antes de fallecer, que se dejase de "dar vueltas por el mundo" e "hiciese algo" por su pueblo". Regresó desde Noruega para poner en contacto los pueblos con la gente, darlos a conocer y devolverles la vida con nuevos habitantes.

"Era necesario hacerlos visibles y ahora estamos en 52 países", añade, y conectar viviendas, personas y empleos, porque "no es un buen lugar para visitar si no es un buen lugar para vivir", ha reflexionado durante el foro sobre sostenibilidad Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, organizado por Treintayseis, que se ha celebrado este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Así, la aplicación nace como "un juego social contra la despoblación" y respondiendo a la pregunta ¿quién va a ir a un pueblo que no conoce? Así, Aldealista ofrece visibilidad, y la prueba es que los 117 pueblos que aparecen han obtenido más de 10.000 "matches", es decir, gente que ha querido ver ese pueblo.

"No puede ser viable que más del 80% viva en menos del 20% del territorio", denuncia, aportando datos que son demoledores: de los 8.111 municipios que hay en España, 6.827 están por debajo de 5.000 habitantes. Las cifras en Galicia son similares porcentualmente: de 317 municipios, tienen menos de 5.000 habitantes 207.

Los nuevos habitantes consiguen que una vivienda cerrada se abra, recobre la vida y cuidan el entorno, que es "el mejor impacto ambiental" para una pequeña localidad, "tierras que vuelven a producir".

Para Juan Carlos es necesario "equilibrar el territorio", algo que va más allá de "rural o urbano". "Hay un desequilibrio territorial y hay casas sin gente y hay gentes sin casas", ahonda como parte de la solución al problema. De hecho, destaca que su aldea hoy está recuperada al 80% gracias a esos nuevos habitantes, generando un "impacto positivo en Galicia".

Igual que los emprendedores comienzan sus aventuras en un garaje de una ciudad de Estados Unidos, el CEO de Aldealista entiende que puede hacerse en una palleira, con acceso a wifi y otras comodidades, en una época en la que la incomunicación, si hay internet, carece ya de peso.

"Hay que volver al origen, cuidarlo, porque siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de vosotros", ha sentenciado.