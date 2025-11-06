La conselleira de Medio Ambiente: "Vigo es referente para Galicia y el resto del mundo en sostenibilidad"

Conselleira de Medio Ambiente: "Vigo es referente para Galicia y el resto del mundo en sostenibilidad" Treintayseis

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha destacado el papel de Vigo como referente de la sostenibilidad "para Galicia y para el resto del mundo", una ciudad de la que salen "infinidad de iniciativas" y para dar salida a "todos los objetivos" planteados.

Así lo ha asegurado durante Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, el primer evento de Treintayseis sobre sostenibilidad, que coincide con el quinto aniversario del medio, celebrado este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Un foro cuyo título "está en la línea de actuación de la Xunta", ha confirmado la conselleira, que ha puesto en valor que en los objetivos de la Agenda 2030, "Galicia supera la media nacional", lo que supone un "orgullo" por el trabajo que esto revela de los emprendedores.

Según Vázquez, la Comunidad Autónoma destaca por las aguas de calidad, en saneamiento, energía accesible y no contaminante, "y si nos dejasen, podríamos hacerlo mejor".

"Galicia apuesta por un futuro competitivo y un desarrollo industrial respetuoso", ha proclamado, con "impacto local, en rural y en la gran ciudad, en la playa y en la montaña". Una apuesta desde el Gobierno gallego que están reflejadas en los proyectos que se han presentado en el foro.

Sobre Vigo, ha puesto en valor que se trata "de la ciudad gallega más poblada, la principal zona urbana de Galicia y que está dentro de las 15 ciudades más importantes a nivel nacional", por lo que Vigo puede ser ejemplo para que Galicia se sitúe a la vanguardia de la sostenibilidad, y hacerlo "de la mano de la Administración", a través de proyectos tanto de ámbito público como privado.

La conselleira ha destacado apuestas como la Alianza Galega polo Clima, con 238 miembros adheridos, reconocida a nivel europeo con la Gran Estrella por el clima; o la Ley del Clima de Galicia y la de Significancia Ambiental. Un recorrido que hace que Galicia siga un "camino más verde y sostenible".

También en economía circular, en términos de prosperidad económica "y dar soluciones en el presente para no comprometer a las generaciones futuras", con la primera planta pública de residuos textiles, con una inversión de más de 22 millones de euros y que generará puestos de trabajo y atraerá inversiones vinculadas a este sector "estratégico".

En este plano, ha añadido los planes de acción para el desperdicio alimentario y el refuerzo de los contenidos escolares en economía circular pero también sobre empresas.

"Somos ambiciosos, y podemos ser lo más. En 2040 alcanzaremos la neutralidad climática", ha sentenciado la conselleira de Medio Ambiente.