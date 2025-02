Vigo, referente gallego del consumo responsable: lidera una nueva forma de consumir

En los últimos años, España está adoptando unos hábitos más sostenibles, una realidad presente también en Galicia. Un informe de BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go arroja que Vigo es la segunda ciudad gallega con mayor consumo responsable. Ocupa, además, el puesto número 14 en el ranking nacional. Por delante está A Coruña, si bien desciende cuatro posiciones y pasa del puesto 9º en la anterior edición al 13º.

De la misma manera que en 2023, las compañías han analizado los datos de sus usuarios con el objetivo de conocer cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular y cómo este ranking ha evolucionado desde su primera edición. Como resultado del análisis, Vigo es la segunda ciudad con mayor consumo responsable en Galicia.

Vigo, un referente para todos

Tras realizar un análisis de 147 ciudades españolas, Vigo repite en el ranking nacional de más de 200.000 habitantes y sube cuatro puestos del 17º al 14º. Para llevar a cabo este estudio, se ha observado el número de asientos ofrecidos en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados de artículos de segunda mano en Milanuncios y los packs de comida salvados en Too Good To Go.

A Coruña, por su parte, desciende cuatro posiciones y pasa del puesto 9º en la anterior edición al 13º. Respecto a las ciudades de menos de 200.000 habitantes, Santiago de Compostela se sitúa en el puesto 16º, descendiendo seis puestos respecto a la anterior edición, en el cual fue la 9º. La ciudad de Lugo se queda fuera del top 20 de la II edición del Ranking de ciudades españolas que apuestan por el consumo consciente, situándose en la 22º posición.

Cabe recordar que la Universidade de Vigo es la octava más sostenible de España, con una puntuación de 73,7 puntos, subiendo casi 100 puestos a nivel mundial (del 370 al 281). Así se refleja en el QS World University Rankings: Sustainability 2025, que sitúa a la institución olívica en la posición número 128 en Europa.

La clasificación evalúa a cada institución en tres categorías: impacto ambiental, impacto social y gobernanza. En el caso de la UVigo, es la sexta mejor universidad de España en gobernanza, la séptima en impacto ambiental y la 14 en impacto social.

Por su parte, el resto de universidades gallegas, la Universidade da Coruña (UDC) está en el puesto 483 a nivel mundial, mientras que la Universidad de Santiago de Compostela (USC) es la número 454.