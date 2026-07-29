La Xunta licita por 9,6 millones los primeros alojamientos compartidos para jóvenes en Vigo

La Xunta de Galicia ha licitado por 9,6 millones de euros la construcción de 80 alojamientos compartidos en San Paio de Navia, en Vigo, destinados al alquiler temporal de personas menores de 36 años.

Se trata del primer proyecto de estas características que el Gobierno gallego saca a licitación en la comunidad.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de octubre y, una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de 24 meses.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, explicó que esta nueva alternativa residencial busca facilitar la emancipación de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral.

"Nos permiten crear estas formas de convivencia que garantizan espacios privados de intimidad, pero también espacios colectivos de socialización", señaló.

La iniciativa se enmarca en las políticas autonómicas de apoyo a la juventud, que incluyen la reserva del 40% de las nuevas viviendas públicas en alquiler y del 25% de las destinadas a la venta para menores de 36 años, además de avales y ayudas para la compra.

El inmueble, diseñado por los arquitectos Alfonso Penela y Juan Taboada, tendrá planta baja y cuatro alturas, con 20 alojamientos por planta, cuatro de ellos adaptados. Dispondrá de zonas de coworking abiertas también a personas no residentes, lavanderías en cada piso, 92 plazas para bicicletas y una gran terraza transitable en la cubierta, donde podrán instalarse huertos elevados. El proyecto incorpora además aerotermia, paneles solares y un patio inglés con lucernarios.

Estos alojamientos forman parte de una estrategia autonómica que contempla proyectos similares en Santiago, Lugo y A Coruña, hasta sumar 340 viviendas compartidas en Galicia.

En Navia, la Xunta tiene actualmente en marcha 927 viviendas de promoción pública, con una inversión movilizada de 238 millones de euros. A estas actuaciones se añaden los proyectos previstos en los ámbitos del Ofimático y Ramón Nieto, donde se proyecta suelo para otras 3.300 viviendas.