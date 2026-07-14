Nuevo paso para la construcción del nuevo Vivero y Centro de Negocios de Redondela (Pontevedra)

Nuevo paso para la construcción del futuro Vivero y Centro de Negocios de Redondela (Pontevedra), que estará situado en la histórica edificación de la Rúa Subida á Estación. Zona Franca ha confirmado que la licitación saldrá en los próximos días.

El delegado de Estado, David Regades, y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, han visitado este martes el enclave. "Ya tenemos la licencia del Concello y luz verde de Patrimonio por lo que, si todo va bien, podríamos comenzar los trabajos a finales de año o principios de 2027", ha afirmado el representante del Consorcio.

Regades ha destacado que "no sólo" se recuperará un patrimonio cultural e histórico de Redondela, sino que se implementará "un modelo de éxito probado, capaz de retener talento, fijar población activa y proyectar un horizonte de competitividad y empleo cualificado, apostando por el presente y desarrollo futuro".

La obra, con la que Zona Franca y Concello tratan de revitalizar el entorno de la estación ferroviaria, está presupuestada en 1,7 millones de euros. El proyecto ha sido redactado por la UTE Díaz y Díaz Arquitectos S.L.P. junto a Castroferro Arquitectos S.C.P.

El inmueble de Praza da Petanca contará con un área de coworking, puestos individuales y salas multiusos. Se mantendrán los muros de granito exteriores de 50 cm y se realizará una restauración y mantenimiento de las galerías de madera originales. También se reconfigurarán los espacios interiores para albergar los nuevos espacios.