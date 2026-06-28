Confirmado: aprobada la ayuda de 350.000 euros para apoyar a las cooperativas agroganaderas gallegas

El sector agroganadero es un motor estratégico en Pontevedra. Está conformado por cientos de explotaciones y enfrenta grandes desafíos como la pérdida de granjas y el relevo generacional.

Para apoyar a un sector estratégico en el desarrollo económico de la provincia, la Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de 350.000 euros a 18 cooperativas agroganaderas.

Nueva ayuda con una dotación de 350.000 euros

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha informado esta semana de la aprobación de la concesión de las ayudas a las cooperativas agroganaderas de la provincia, en las que se repartirán 350.000 euros entre 18 cooperativas con sede en 11 concellos.

Esta convocatoria responde a la consideración del sector primario como "un sector económico estratégico y fundamental para la provincia".

Las ayudas, que oscilan entre los cerca de 2.000 y los 32.000 euros, servirán para hacer frente a las actuaciones de mejora de sus instalaciones, la adquisición de maquinaria, de material informático o de oficina o de vehículos, y también proyectos de digitalización de sus servicios y canales de venta.

"Gracias al apoyo de la Diputación, con líneas de ayudas como esta, avanzamos en su modernización para que puedan ganar en competitividad", valoró el presidente provincial.

En este sentido, el grueso de las ayudas recae en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

En Forcarei, la Cooperación Agrícola de Forcarei recibirá cerca de 32.000 euros, mientras que en Lalín se beneficiarán seis cooperativas: Aprodeza (29.000 euros), Campodeza (32.000 euros), Cooperativas Gandeira de Botos (23.000 euros), Gandeiros do Deza (24.000 euros), Val do Deza Sociedade Cooperativa Agraria (6.000 euros) y Xuncoga (28.000 euros).

También recibirá ayudas la Cooperativa O Rodo, de Rodeiro, con cerca de 30.000 euros.

En la comarca do Morrazo, cooperativas de Cangas de Morrazo (Pouso da Serra, cerca de 2.000 euros) y Moaña (A Meixoeira, cerca de 13.000 euros).

En la zona del Salnés, recibirán los recursos cooperativas de Cambados (Adega Condes de Albarei, 15.000 euros, y Horsal, 23.000 euros), Meaño (Cooperativa Vitivinícola Arousana, 30.000 euros) y Ribadumia (SAT N 40435, 3.900 euros).

Con sede en Pontevedra, Cobideza recibirá 31.000 euros, mientras que Viña Almirante, en Portas, recibirá otros 16.000 euros. Por último, se beneficiarán dos cooperativas del Rosal: Porta Río Miño (cerca de 5.000 euros) y O Alcouve da Moura (más de 7.000 euros).

El objeto de las ayudas es impulsar la comercialización, la transformación y la valorización de las producciones agroganaderas, la formación técnica y el asesoramiento para desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica.