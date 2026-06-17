La segunda edición de Stonegal reúne en Vigo a más de 70 empresas del sector de la piedra

Stonegal, la feria internacional de la piedra natural, arranca este miércoles en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) con la participación de representantes de las principales instituciones gallegas y del ecosistema empresarial vinculado al sector de la piedra.

Con esta nueva edición, Stonegal refuerza su posicionamiento como uno de los principales puntos de encuentro internacionales de la industria de la piedra natural, la arquitectura y la construcción. La segunda edición del evento, que se celebrará desde este miércoles 17 al 19 de junio en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), reunirá a más de 70 empresas expositoras, 120 marcas y profesionales procedentes de cinco países, consolidando una propuesta que combina negocio, conocimiento e innovación alrededor de la piedra natural.

La dimensión internacional será una de las principales señas de identidad de esta edición. Del total de empresas expositoras confirmadas, 48 proceden de España, 11 de Italia, 8 de China, 6 de Portugal y una respectivamente de Estados Unidos y Turquía. A ello se suma la participación de arquitectos, ingenieros, diseñadores y prescriptores de referencia procedentes de mercados estratégicos como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos.

Durante el acto institucional de presentación intervinieron el director de Stonegal, Alejandro Miras, y el secretario general del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo, acompañados por el Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo; el Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades y el Manuel Alonso, Director de Zona Vigo OP ABANCA.

Alejandro Miras, director de Stonegal, destacó durante la inauguración que "Stonegal nace con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro internacional de la piedra natural en el sur de Europa. Queremos conectar industria, arquitectura, conocimiento y negocio en torno a un material que forma parte de nuestra historia, pero que tiene también un enorme protagonismo en la construcción del futuro".

Por su parte, Abel Caballero, puso en valor la "idea brillante" de organizar un "gran congreso" alrededor de la piedra, que "representa la forma de entender lo que fuimos con la modernidad del siglo XXI". Así expuso que "Vigo es la ciudad de la piedra" desde el momento en el que construyó sus murallas, "como forma de vida y defensa" hasta ahora, en la modernidad, cuando la piedra sigue siendo la protagonista en la configuración del espacio urbano. "Humanizamos 700 calles con piedra, verde y flores y así pisamos un granito excepcional, que enlaza con lo que somos" y citó como ejemplo la Porta do Sol que era de asfalto y hoy, sin coches, es una plaza con suelo de granito recuperada como espacio cultural para la ciudadanía.

José González Vázquez, Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, destacó la importancia de ofrecer una formación flexible y a la carta de las empresas para contribuir a la cobertura de vacantes laborales, una cuestión en la que también es clave promover el relevo generacional y potenciar el talento joven. Además, aludió a otro aspecto que considera fundamental para mejorar la productividad del tejido empresarial: el bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo, un ámbito en el que el Gobierno gallego está trabajando junto con los agentes sociales.

Por último, Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño, señaló que "nuestros empresarios exportan a todos los continentes, a todo el mundo, y allí donde encontramos un parque, un monumento, una instalación donde luce el granito, sentimos que estamos en casa. Por medio mundo se luce ese granito que es nuestro corazón, y el Ifevi hoy palpita al ritmo de O Porriño. Así pues, no puedo más que sentirme complacido de ser yo quien os dé la bienvenida, esperando que los próximos tres días este sea un foco de negocio, de éxito, de transacciones para que nuestra industria y, con ella, Galicia sigan creciendo y expandiéndose".