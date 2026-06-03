La patronal provincial pide al Gobierno una inversión en el Puerto de Vigo acorde al "papel estratégico"

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha pedido al Gobierno central una política inversora acorde al "liderazgo" del Puerto de Vigo. Así, han reivindicado el "papel estratégico" de la infraestructura olívica como "referente" nacional ante el "insuficiente" reconocimiento del Ejecutivo.

En un comunicado, la CEP ha expresado su preocupación ante el "insuficiente" reconocimiento institucional de la dársena olívica, pese a ser "uno de los principales nodos mar-industria del Atlántico europeo y un activo estratégico para la competitividad de Galicia y de España".

"Su especialización, capacidad exportadora y liderazgoen sectores de alto valor añadido lo sitúan entre las infraestructuras más relevantes del sistema logístico nacional", han defendido los empresarios pontevedreses, que han manifestado su sorpresa ante la "escasa" visibilidad otorgada al Puerto de Vigo, "especialmente cuando los datos oficiales muestran una realidad difícilmente discutible".

Al respecto, la patronal considera que el reconocimiento de las infraestructuras estratégicas debe fundamentarse en criterios objetivos, transparentes y medibles, atendiendo a su aportación real al tejido productivo y al empleo.

"A pesar de la omisión del protagonismo del Puerto de Vigo en la publicación mensual 'Tramos' del Ministerio de Transportes, lo cierto es que los datos respaldan su dominio en dimensión económica y proyección internacional frente a muchos otros puertos, como el de A Coruña, sí reconocido en la publicación", ha criticado al CEP.

"Su actividad no se limita a la pesca fresca, es también un centro mundial para productos del mar congelados, logística y frigorífica e importación de pescado procedente de varios continentes. La terminal es la más relevante en el sistema portuario nacional en términos de valor por tonelada movida, con una ratio de 6,25 euros por tonelada", han incidido.

La CEP también ha destacado al Puerto de Vigo como una "plataforma esencial para la automoción, la industria transformadora y la actividad exportadora de todo el noroeste peninsular". "Hablamos de una infraestructura que aporta competitividad, actividad económica, empleo y capacidad exportadora a España", ha afirmado el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

"Cuando analizamos los datos de forma objetiva, resulta evidente que el peso estratégico del Puerto de Vigo debe verse acompañado por una planificación y una política inversora acordes con su relevancia", ha subrayado.

"Invertir en el Puerto de Vigo no significa apostar por una infraestructura local. Significa fortalecer una plataforma logística e industrial que genera riqueza, impulsa la internacionalización empresarial y contribuye de forma decisiva a la competitividad de la economía española", han concluido desde la CEP en un comunicado.