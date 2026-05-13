Entradas agotadas para el congreso Flúor: convertirá Pontevedra en capital nacional de marketing y creatividad

Cuenta atrás para el inicio del congreso Flúor, que convertirá a Pontevedra en la capital nacional de marketing y creatividad. El evento, que reunirá durante dos días a más de 600 asistentes del sector, ha colgado el cartel de entradas agotadas.

El congreso, organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia con la colaboración de Markea, se celebrará los días 14 y 15 de mayo bajo el lema ‘El valor de elegir’. Así, refuerza su posición como uno de los grandes puntos de encuentro de la industria en el noroeste peninsular y ya también a nivel nacional.

La programación arrancará este jueves 14 de mayo en la sede de Afundación de Pontevedra con una jornada dedicada a ponencias, entrevistas, mesas redondas y casos de éxito. El Global Chief Creative Officer en Omnicom Advertising, Javier Campopiano, abrirá el programa con la ponencia 'Una vez que estuvimos aquí'.

La jornada también contará con grandes referentes del sector como la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, que protagonizará una entrevista conducida por Xisela López. También estarán presentes el director de marca de Renfe, Nacho Padilla; la directora de Marketing y Comunicación en ILUNION, Esther Morell; y la directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales en TOUS Jewelry, Iria Pérez Gestal.

La jornada reunirá también a profesionales vinculados a grandes marcas, compañías y proyectos como Ducati, CUPRA o Hijos de Rivera. Abordarán cuestiones como la creatividad aplicada a grandes marcas, la reputación, la estrategia de contenidos, la influencia como canal de marketing, la construcción de identidad y el papel de las ideas en un contexto de transformación tecnológica.

Talento gallego

El congreso pondrá el foco en el valor humano de las ideas. Esa mirada se reflejará también en la presencia de referentes gallegos que ocupan posiciones de primer nivel en el ámbito de la marca, el marketing, la comunicación y la creatividad. Flúor busca así mostrar el impacto real de esta industria en Galicia, su capacidad para generar proyectos competitivos y su conexión con debates y tendencias de alcance nacional e internacional.

El programa del jueves incluirá, además, una mesa redonda impulsada por AVANTE bajo el título ‘No es influencia, es media: creadores de contenido como parte de la estrategia de marketing’. Por la tarde, continuará con la intervención del Global Head of Marketing Communications and Innovation en CUPRA, Sergio Mutis, y una entrevista al director de El Náutico de San Vicente, Miguel de la Cierva.

Laboratorio Creativo en O Sanatorio

Como gran novedad de esta edición, el viernes 15 de mayo Flúor trasladará su actividad a O Sanatorio con cuatro talleres de aforo reducido, diseñados para favorecer el aprendizaje directo, el intercambio profesional y la experimentación en torno a nuevas herramientas, formatos y metodologías.

La jornada se completará con una dinámica de networking guiada por Pedro Rodríguez, un Speed Dating de Talento entre diez agencias creativas y diez estudiantes universitarios seleccionados, y la final de la Olimpiada de Creatividad, en la que cinco equipos defenderán sus propuestas ante un jurado profesional a partir de un briefing real lanzado por Avlo, la marca de Renfe