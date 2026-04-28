El convenio del Metal de Pontevedra sigue sin acuerdo tras la undécima reunión

Huelga del sector del metal de Pontevedra a 15 de junio de 2023. Cedida

La negociación del convenio del Metal de la provincia de Pontevedra ha vuelto a cerrarse sin avances definitivos. La undécima reunión de la mesa negociadora finalizó sin preacuerdo entre patronal y sindicatos, que ya mantienen contactos para concretar un calendario de movilizaciones, en un contexto en el que la CIG ya anunció una jornada de huelga para el próximo 7 de mayo.

Entre los principales puntos de desencuentro figuran las diferencias salariales entre las categorías de oficial de 1ª y de 2ª, la aplicación de determinados complementos y la implantación de la jornada intensiva.

La patronal, integrada por ATRA, Asime e Instaelectra, lamentó que, pese a los intentos realizados "hasta el último momento", no haya sido posible alcanzar un acuerdo.

Según trasladaron los representantes empresariales, se llegó a valorar una subida salarial del 14,5% para cuatro años, frente al 13% planteado inicialmente, y adelantar a 2027 la reducción de ocho horas en la jornada anual, prevista antes para 2028.

Las partes han quedado emplazadas a una nueva reunión el jueves 30 de abril, a las 12:00 horas, con el objetivo de intentar cerrar un preacuerdo.