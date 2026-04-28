Imagen de la séptima edición del congreso de marketing Fluor

Imagen de la séptima edición del congreso de marketing Fluor Cedida

Economía

El congreso Flúor abre su octava edición en Pontevedra con una jornada dedicada al valor de elegir

El evento gallego de marketing, comunicación y creatividad reunirá los días 14 y 15 de mayo a referentes del sector como Javier Campopiano, Adriana Domínguez, Nacho Padilla y Esther Morell

Información relacionada: Alberto Garnil: "Quien no esté trabajando con la IA, estará fuera del mercado en muy poco tiempo"

Publicada

Flúor celebrará los días 14 y 15 de mayo en Pontevedra su octava edición bajo el lema ‘El valor de elegir’. El congreso gallego de marketing, comunicación y creatividad, organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia con la colaboración de Creatividade Galega y Markea, abrirá el jueves 14 de mayo en la sede de Afundación con una jornada centrada en ponencias, entrevistas, mesas redondas y casos de éxito de la industria.

Marián Mouriño, entrevista por el periodista Manuel Jabois en el congreso de marketing Fluor

La primera sesión reunirá a algunas de las voces más destacadas del ámbito de la creatividad, la construcción de marca, la comunicación y la estrategia empresarial. Entre los principales ponentes de esta edición figuran Javier Campopiano, Global Chief Creative Officer en Omnicom Advertising; Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; Nacho Padilla, director de marca de Renfe; y Esther Morell, directora de Marketing y Comunicación de ILUNION. También participará la gallega Iria Pérez Gestal, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales en TOUS Jewelry, con la ponencia "En defensa del qué".

El programa arrancará a las 9:30 horas con la inauguración oficial y continuará con la intervención de Campopiano, uno de los creativos más reconocidos a nivel internacional, con más de 200 Leones de Cannes en su trayectoria.

A continuación, Adriana Domínguez protagonizará una entrevista conducida por Xisela López, directora creativa ejecutiva en Sra. Rushmore, en torno a empresa, creatividad, identidad de marca y toma de decisiones. La mañana incluirá también la participación de Carlos López Panisello, director general de Ducati para España y Portugal, y la mesa redonda de AVANTE "No es influencia, es media: creadores de contenido como parte de la estrategia de marketing", con Rocío Carreiro Corbal, Romina Fernández, Alberto Baamonde, Defreds y Ángel Currás.

La jornada se completará con las ponencias de Esther Morell, que abordará el marketing desde la óptica del propósito, la reputación y el impacto social, y Nacho Padilla, que compartirá su visión sobre creatividad aplicada a grandes marcas, movilidad y comunicación pública.

La programación de tarde contará con Paul Arregui, Head of Brand de CUPRA; una entrevista a Miguel de la Cierva, director de El Náutico de San Vicente, a cargo del periodista Carlos Crespo; el "Case Study Flash: Speed Marketing", con Lucía Paradela, de Quescrem-Innolact; Óscar Martínez, de Viña Costeira; y Candela Hermida, de Henko Sports; y la intervención final de Santi Miguélez, director global de Marketing Operativo en Hijos de Rivera.

Como principal novedad, el viernes 15 de mayo Flúor se trasladará a O Sanatorio, un antiguo sanatorio reconvertido en laboratorio creativo en pleno centro de Pontevedra. Este espacio acogerá talleres de aforo reducido con un formato más cercano, práctico y participativo, reforzando la dimensión formativa y experiencial del congreso. La programación de esta segunda jornada se dará a conocer próximamente.