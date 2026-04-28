El congreso Flúor abre su octava edición en Pontevedra con una jornada dedicada al valor de elegir

Flúor celebrará los días 14 y 15 de mayo en Pontevedra su octava edición bajo el lema ‘El valor de elegir’. El congreso gallego de marketing, comunicación y creatividad, organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia con la colaboración de Creatividade Galega y Markea, abrirá el jueves 14 de mayo en la sede de Afundación con una jornada centrada en ponencias, entrevistas, mesas redondas y casos de éxito de la industria.

La primera sesión reunirá a algunas de las voces más destacadas del ámbito de la creatividad, la construcción de marca, la comunicación y la estrategia empresarial. Entre los principales ponentes de esta edición figuran Javier Campopiano, Global Chief Creative Officer en Omnicom Advertising; Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; Nacho Padilla, director de marca de Renfe; y Esther Morell, directora de Marketing y Comunicación de ILUNION. También participará la gallega Iria Pérez Gestal, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales en TOUS Jewelry, con la ponencia "En defensa del qué".

El programa arrancará a las 9:30 horas con la inauguración oficial y continuará con la intervención de Campopiano, uno de los creativos más reconocidos a nivel internacional, con más de 200 Leones de Cannes en su trayectoria.

A continuación, Adriana Domínguez protagonizará una entrevista conducida por Xisela López, directora creativa ejecutiva en Sra. Rushmore, en torno a empresa, creatividad, identidad de marca y toma de decisiones. La mañana incluirá también la participación de Carlos López Panisello, director general de Ducati para España y Portugal, y la mesa redonda de AVANTE "No es influencia, es media: creadores de contenido como parte de la estrategia de marketing", con Rocío Carreiro Corbal, Romina Fernández, Alberto Baamonde, Defreds y Ángel Currás.

La jornada se completará con las ponencias de Esther Morell, que abordará el marketing desde la óptica del propósito, la reputación y el impacto social, y Nacho Padilla, que compartirá su visión sobre creatividad aplicada a grandes marcas, movilidad y comunicación pública.

La programación de tarde contará con Paul Arregui, Head of Brand de CUPRA; una entrevista a Miguel de la Cierva, director de El Náutico de San Vicente, a cargo del periodista Carlos Crespo; el "Case Study Flash: Speed Marketing", con Lucía Paradela, de Quescrem-Innolact; Óscar Martínez, de Viña Costeira; y Candela Hermida, de Henko Sports; y la intervención final de Santi Miguélez, director global de Marketing Operativo en Hijos de Rivera.

Como principal novedad, el viernes 15 de mayo Flúor se trasladará a O Sanatorio, un antiguo sanatorio reconvertido en laboratorio creativo en pleno centro de Pontevedra. Este espacio acogerá talleres de aforo reducido con un formato más cercano, práctico y participativo, reforzando la dimensión formativa y experiencial del congreso. La programación de esta segunda jornada se dará a conocer próximamente.