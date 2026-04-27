La Xunta pone en marcha en Vigo un programa piloto para formar desempleados en prevención de incendios

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes el primero de una serie de convenios enmarcados en un nuevo modelo piloto de gestión de programas mixtos de formación y empleo, basado en la colaboración público-privada.

El acuerdo será firmado entre la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración y la Mancomunidad de Montes de Vigo, con una aportación autonómica de 364.500 euros, para desarrollar un programa centrado en la prevención y recuperación de terrenos afectados por los incendios en los montes periurbanos de Vigo.

La iniciativa prevé beneficiar a 15 personas desempleadas a través de una acción formativa de nueve meses de duración, con contenidos teóricos y, principalmente, prácticos, que supondrán preferentemente el 65 % del total.

La formación estará vinculada a las familias profesionales agraria y de seguridad y medio ambiente, con el objetivo de mejorar las competencias del alumnado y adaptar su preparación a las necesidades reales del territorio. El programa abordará cuestiones como la gestión de biomasa, la prevención de incendios, la vigilancia y extinción en zonas de interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de espacios de uso social y conservación ambiental.

Una vez finalizado el programa, el convenio fija como objetivo que al menos el 20% del alumnado participante formalice, en un plazo máximo de dos meses, un contrato de trabajo de al menos tres meses a jornada completa en ocupaciones relacionadas con la formación recibida y dentro de Galicia.

Para ello, la Mancomunidad de Montes de Vigo podrá recibir un incentivo de 1.500 euros por cada inserción laboral conseguida, tras un proceso de asesoramiento que incluirá la prospección de empresas y la orientación tanto hacia el empleo por cuenta ajena como hacia el emprendimiento.