Confirmado por Hacienda: nueva deducción a las ayudas recibidas por los daños de los incendios forestales

El verano de 2025 fue especialmente devastador en Galicia debido a los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas y afectaron gravemente a numerosos pueblos. Muchas personas perdieron sus hogares y sus tierras. Según la Xunta, en todo el año se registraron 1.492 incendios que calcinaron 118.966 hectáreas, siendo agosto el mes más crítico, con el 45% de los fuegos y el 95% de la superficie quemada.

Ante esta situación, la Xunta puso en marcha distintas ayudas dirigidas a personas, empresas y entidades afectadas, con el objetivo de facilitar la recuperación de las zonas dañadas. Estas ayudas pueden deducirse en el IRPF del ejercicio fiscal de 2025, suponiendo un alivio adicional para los damnificados.

Deducción por las subvenciones y/o ayudas obtenidas por los daños a causa de los incendios forestales

La deducción autonómica por las ayudas recibidas tras los incendios forestales de 2025 en Galicia busca evitar que las personas afectadas tengan que pagar más impuestos por unas subvenciones destinadas, precisamente, a compensar pérdidas.

En concreto, se trata de una medida fiscal aplicada en el IRPF que beneficia a quienes hayan recibido ayudas públicas incluidas en el Decreto 76/2025, aprobado por la Xunta para hacer frente a los daños provocados por los incendios que activaron el PEIFOGA en Situación 2.

Si has recibido esta ayuda, debes incluirla en tu base imponible general, lo que aumenta la cantidad de impuestos a pagar. Sin embargo, gracias a esta deducción, esto se corrige. La medida permite deducir en la cuota íntegra autonómica un importe que se calcula aplicando el tipo de gravamen a la cantidad recibida como ayuda. Es decir, se te devuelve, en forma de deducción, el impacto fiscal que tendría esa subvención.

Por ejemplo, si recibes una ayuda de 10.000 euros y tu tipo medio de gravamen es del 15%, al incluir esa ayuda en tu declaración pagarías 1.500 euros más de impuestos. Con esta deducción, podrás restar esos 1.500 euros en la cuota autonómica, evitando que la subvención suponga un coste fiscal.

El objetivo de esto es que la ayuda no suponga una carga adicional para aquellos que ya han sufrido pérdidas importantes a causa de los incendios forestales. Así que ya lo sabes, si estás en esta situación, no te olvides de aplicar esta deducción antes de presentar tu Declaración de la Renta 2026 correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.