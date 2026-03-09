El auge de la madera en la construcción impulsa a empresas gallegas de mobiliario hacia el sector contract

El director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, destacó este lunes que el auge de la madera en la construcción está favoreciendo que cada vez más empresas gallegas dedicadas al diseño y fabricación de mobiliario trabajen en el canal contract.

Así lo señaló en una visita a la carpintería JAR Novoa (Lalín), especializada en la fabricación de muebles e interiorismo que, además del mercado particular, también se centra en el sector contract con proyectos a nivel internacional en países como Portugal, Francia y Reino Unido.

Según señaló, es una de las empresas beneficiarias de las ayudas de Xera para la adquisición de maquinaria; gracias a estos apoyos incorporó un centro de control numérico y un equipo de encolado, que le han permitido incrementar su capacidad productiva, reducir costes y mejorar la calidad y los acabados de sus productos.

El director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal aprovechó la visita para recordar que esta línea de ayudas, Xera-Valor, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, sigue abierta hasta el 13 de marzo, ofreciendo apoyos específicos para empresas de carpintería y del sector contract dedicadas a la fabricación de mobiliario y elementos de construcción en madera.