El Puerto de Vigo da un paso imprescindible para la construcción del apartadero ferroviario de PLISAN

El Puerto de Vigo inicia este fin de semana un hito para la construcción delapartadero ferroviario de PLISAN. En concreto, comienzan las obras para integrar esta infraestructura logística con el corredor ferroviario nacional.

Así lo ha trasladado este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. En la reunión del Consejo de Administración, ha explicado que se procederá al corte de la línea regional entre Vigo-Ourense desde la última hora de este viernes hasta la madrugada del lunes.

Durante este periodo, se colocarán los dos desvíos de conexión de vía del apartadero, tanto del lado de Vigo como del de Ourense, así como se integrarán todas las comunicaciones y la señalización en los centros de control de ADIF en Ourense y Madrid-Atocha. También se adaptará la catenaria a la nueva configuración de la vía.

Debido a su complejidad técnica, los trabajos cuentan con un tiempo de ejecución estrictamente acotado para garantizar el paso del primer tren por la red general el lunes de madrugada bajo los estándares de seguridad de ADIF.

Los temporales impactan en la pesca

Durante el Consejo de Administración, Botana ha dado cuenta de la evolución de la actividad portuaria. La Autoridad Portuaria ha destacado la solidez de sectores estratégicos como la automoción, que ha incrementado su tráfico en un 14,6% en enero.

En lo que respecta a la pesca, el presidente del Puerto ha explicado que se ha registrado un descenso generalizado debido a la sucesión de temporales que impidieron faenar a la flota. Una situación a la que hay que sumar los ajustes logísticos de mercancía procedente de Irlanda. Aun así, Vigo mantiene su liderazgo a nivel nacional.

Por otro lado, el Consejo también ha ratificado la adjudicación de la construcción del nuevo silo de vehículos de Bouzas a la UTE Acciona Construcción S.A.-Extraco, Construcciones e Proxectos S.A.-Prace, Servicios y Obras S.A. Se trata de una obra "clave", que parte de una inversión de 37,4 millones de euros, para la operatividad de Stellantis, que permitirá ampliar su superficie en 60.000 metros cuadrados.