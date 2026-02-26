Ya es oficial: las ayudas de 8.000 euros de la Diputación de Pontevedra se podrán solicitar hasta el 3 de marzo

El mes de febrero está llegando a su fin, pero la Diputación de Pontevedra no detiene el ritmo con el anuncio de nuevas convocatorias de ayudas, entre ellas una dotada con 100.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.

En concreto, esta nueva convocatoria de ayudas está dirigida a impulsar trabajos de interés para la provincia, que reconozcan la cultura gallega y contribuyan al enriquecimiento bibliográfico. El plazo de solicitudes permanecerá operativo hasta el próximo martes, 3 de marzo.

La Diputación concede ayudas de hasta 8.000 euros

Entre las últimas noticias publicadas por la Diputación de Pontevedra, destaca un comunicado en el que se informa de que son los últimos días para que las entidades sin ánimo de lucro soliciten ayudas de hasta 8.000 euros, destinadas a contribuir al desarrollo de proyectos de diversa índole.

Esta línea de ayudas para ediciones en gallego normativo promovidas por entidades sin ánimo de lucro, por concurrencia competitiva, concederá hasta un máximo de 3.500 euros para publicaciones en papel.

En el caso de piezas audiovisuales, la cantidad se eleva hasta los 6.000 euros, mientras que para publicaciones mixtas el máximo por entidad es de 8.000 euros, siempre que el importe máximo no exceda del 70% del presupuesto.

Las publicaciones deben ser inéditas, de interés municipal, provincial o comarcal y, entre otras cuestiones, tendrán que publicarse en este 2026 y con un mínimo de 50 páginas por ejemplar, excepto los libros infantiles, los de teatro y de poesía, y la tirada mínima será de 100 ejemplares.

Las entidades sin ánimo de lucro interesadas en la presente convocatoria tendrán de plazo máximo para apuntarse hasta el próximo martes, 3 de marzo.

En un comunicado, la Diputación recuerda que desde 1940 asume la producción propia de publicaciones y que en 1986 creó el Servizo Documental e Bibliográfico, en el que se integró la actual Sección de Publicaciones.

Su labor se centra en la edición de trabajos que abordan temas relacionados con la provincia, con intereses para la ciudadanía, prestándole especial atención a la historiografía, así como a otros estudios de investigación relacionados con los concellos de la provincia y sus tradiciones.