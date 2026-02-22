Ya es oficial: así es el calendario de la Declaración de la Renta para todos los gallegos este 2026

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, comenzará oficialmente en abril y se extenderá hasta finales de junio. Como cada año, miles de contribuyentes gallegos deberán revisar su situación fiscal para comprobar si están obligados a presentar la declaración y en qué plazos deben hacerlo.

La Agencia Tributaria ya ha fijado el calendario oficial y, desde el 8 de abril, se podrá presentar la declaración por internet a través de su sede electrónica. No obstante, este es el primer paso de una campaña que se desarrolla en varias fases, las cuales te detallamos a continuación.

Alto porcentaje de fallos en los borradores presentados en Galicia

Antes de proceder a presentar tu declaración de la Renta, es fundamental asegurarte de que has aplicado correctamente todas las deducciones a las que tienes derecho.

De hecho, apenas veinte días después de iniciarse la campaña del ejercicio anterior, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia advirtió de que "en más del 80 %" de los borradores revisados se detectaron errores o faltaban deducciones, un dato que refleja la importancia de revisar cuidadosamente la información fiscal antes de confirmar la declaración.

Ten en cuenta que un fallo en tu declaración puede implicar pagar más de lo debido o que la devolución sea menor por no haber incluido todas las ventajas fiscales aplicables.

Los errores más habituales que señalaron desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia son evitables: olvidar declarar ingresos ocasionales como el rescate de un plan de pensiones, cambios en la situación familiar o suponer que no se está obligado a declarar porque en años anteriores no fue necesario.

Por ello, es recomendable prestar atención al elaborar el borrador y revisarlo detenidamente antes de su presentación. Si surgen dudas, siempre puedes solicitar ayuda profesional o utilizar los servicios de asistencia gratuitos de la Agencia Tributaria, tanto por vía telefónica como presencial con cita previa.

Calendario oficial de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026

A continuación, te presentamos cuáles son las fechas clave para presentar tu declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, según el calendario oficial establecido por la Agencia Tributaria.

Presentación por Internet

Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026 podrás presentar tu declaración de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Una vía cómoda y rápida a tu disposición las 24 horas del día.

Atención telefónica

Entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria podrá realizar tu declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2025 por teléfono. Para ello, es imprescindible solicitar cita previa desde el 29 de abril hasta el 29 de junio de 2026.

Atención presencial en oficinas

Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026, podrás acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria con el fin de que lleven a cabo tu declaración de forma presencial. En este caso, la cita previa puede solicitarse desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Para ser atendido, tanto por teléfono como presencialmente, es obligatorio concertar cita previa. Puedes hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a alguno de los siguientes números: