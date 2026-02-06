Trabajadores de Texil Lonia se concentran frente a una tienda de Purificación García en Ourense

Trabajadores de Texil Lonia se concentran frente a una tienda de Purificación García en Ourense CIG Ourense

Economía

Los trabajadores de Textil Lonia convocan nuevas protestas en Ourense: exigen un "cambio inmediato"

Recorrerán en coches particulares las principales calles de la ciudad este viernes a las 18:00 horas

Información relacionada: Los trabajadores de Textil Lonia en Ourense: "Mientras confeccionamos lujo, recibimos desprecio"

Publicada

Tras varias jornadas de manifestaciones frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García en la ciudad de Ourense, los trabajadores de Textil Lonia volverán a salir a las calles este viernes. A las 18:00 horas llevarán a cabo una manifestación en coches particulares que recorrerá las principales calles de la ciudad.

Los trabajadores de la empresa Sociedad Textil Lonia se manifiestan en Ourense para reclamar mejoras salariales y laborales .

Así lo ha trasladado la CIG en un comunicado remitido aEuropa Press, en el que ha acusado, además, a la compañía de "levantarse de la mesa de negociación", como la "expresión más clara del poder económico imponiéndose a los derechos laborales". "La empresa escoge el enfrentamiento y pretende mantener un pulso a las trabajadoras, confiando en cansarlas y silenciarlas", censura.

En esta línea, informa de que los trabajadores han tomado la decisión de "intensificar" las protestas. Afean la "actitud" de la directiva, por lo que exigen un "cambio inmediato" y "mejoras" en sus condiciones laborales. "Si quieren seguir dialogando, aquí estamos; si prefieren la confrontación, aquí seguiremos estando también", ha apuntado el sindicato.

Esta protesta se produce tras las jornadas de concentraciones y parones por huelga de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, que comenzaron el pasado mes de diciembre, y prosiguieron durante el mes de enero.