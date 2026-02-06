Los trabajadores de Textil Lonia convocan nuevas protestas en Ourense: exigen un "cambio inmediato"

Tras varias jornadas de manifestaciones frente a las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García en la ciudad de Ourense, los trabajadores de Textil Lonia volverán a salir a las calles este viernes. A las 18:00 horas llevarán a cabo una manifestación en coches particulares que recorrerá las principales calles de la ciudad.

Así lo ha trasladado la CIG en un comunicado remitido aEuropa Press, en el que ha acusado, además, a la compañía de "levantarse de la mesa de negociación", como la "expresión más clara del poder económico imponiéndose a los derechos laborales". "La empresa escoge el enfrentamiento y pretende mantener un pulso a las trabajadoras, confiando en cansarlas y silenciarlas", censura.

En esta línea, informa de que los trabajadores han tomado la decisión de "intensificar" las protestas. Afean la "actitud" de la directiva, por lo que exigen un "cambio inmediato" y "mejoras" en sus condiciones laborales. "Si quieren seguir dialogando, aquí estamos; si prefieren la confrontación, aquí seguiremos estando también", ha apuntado el sindicato.

Esta protesta se produce tras las jornadas de concentraciones y parones por huelga de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, que comenzaron el pasado mes de diciembre, y prosiguieron durante el mes de enero.