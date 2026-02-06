Los armadores de Vigo denuncian el colapso del nuevo sistema de validación de certificados de capturas

El nuevo sistema digital, CATCH, para validar los certificados de captura que permite exportar pescado está causando "graves deficiencias" en el sector. La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha denunciado el colapso del nuevo modelo y exige soluciones urgentes ante el riesgo de desabastecimiento de producto y el impacto económico.

Según la organización olívica, las "graves deficiencias estructurales" están "asfixiando" tanto a las empresas que buscan exportar como a aquellas sociedades mixtas con centros de procesado en España y que necesitan importar el pescado. Consideran que se ha convertido la tramitación de exportaciones e importaciones en un "cuello de botella logístico con fallos inadmisibles".

Entre ellos, han destacado la inestabilidad técnica, con caídas constantes del sistema y limitaciones de archivos obsoletas (máximo 2MB). También han denunciado que la plataforma supone una duplicidad de tareas, ante la obligación de introducir los mismos datos "hasta tres veces", así como retrasos en la revisión de solicitudes, que suponen sobrecostes logísticos.

"La situación es tal que ha llevado a los operadores logísticos a anunciar un incremento generalizado de tarifas debido al sobreesfuerzo administrativo requerido", han afirmado los armadores en un comunicado, en el que han advertido de la "burocratización extrema" y de la "amenaza" de desabastecimiento al mercado español y al comunitario.

La Administración ha confirmado un "ajuste técnico puntual" para intentar aliviar alguno de los procesos, que desde ARVI no consideran suficiente. En consecuencia, ha urgido a las autoridades a activar de forma inmediata un protocolo de contingencia, así como coordinar las soluciones con DG MARE de la Comisión Europea y una "simplificación real" de los procesos.

"El sector no puede absorber por más tiempo las consecuencias de un sistema lanzado sin garantías de operatividad. Estamos ante un riesgo real de desabastecimiento y encarecimiento de los productos de la pesca", han recalcado desde la organización.