La Xunta inicia la elaboración del Plan Director de la industria metalmecánica

La directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, ha anunciado el inicio de los trabajos de elaboración del Plan Director de la industria metalmecánica, uno de los nueve sectores industriales declarados estratégicos por el Gobierno gallego y, según ha subrayado, "columna vertebral del tejido industrial gallego".

Ardao ha participado en la presentación en Vigo del Observatorio de la industria de construcciones, estructuras metálicas y cerramientos, impulsado por la Asociación de Industria do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime) con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), donde ha señalado que esta herramienta "podrá ayudar a determinar las necesidades sectoriales" no solo en la fase de elaboración del plan, sino también en su seguimiento y evaluación posterior.

La directora xeral ha recordado que la Xunta está desarrollando una estrategia de política industrial orientada a facilitar la transformación de las industrias gallegas, en cuyo marco se han declarado nueve sectores estratégicos: metalmecánico, automoción, construcción naval, forestal-madera, TIC, logística industrial, alimentación, textil y confección, e industria de la construcción.

Cada ámbito contará con su propio plan director para mejorar la competitividad y generar empleo de calidad. En la actualidad, ya están aprobados los planes de automoción y naval, mientras que los sectores forestal-madera y TIC presentaron sus anteproyectos ante el Consello da Xunta el pasado mes de enero.

Para la metalmecánica, Ardao ha precisado que, en el marco del convenio firmado con Asime, el plan incorporará medidas para impulsar la modernización y la productividad mediante la digitalización de procesos y la implantación de nuevos modelos de producción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.