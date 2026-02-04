La patronal del metal de Pontevedra rechaza reducir la jornada para mantener la competitividad

Centenares de trabajadores del metal se concentran ante la patronal en Vigo por sus propuestas "ridículas" para el convenio. Pedro Davila / EP

La patronal del Metal de la provincia de Pontevedra ha advertido este miércoles de que no puede asumir una reducción de la jornada laboral anual en el nuevo convenio que se está negociando, porque eso haría perder competitividad al sector.

Así lo ha trasladado el secretario general de Asime, Enrique Mallón, a preguntas de Europa Press sobre la negociación de este marco de relaciones laborales, que afecta a unos 28.000 trabajadores en la provincia.

Mallón ha explicado que "hay muy buen ambiente" en los contactos y que la parte empresarial ha estado dispuesta "desde el primer momento" a asumir las demandas de incrementos salariales. No obstante, ha matizado, la patronal advierte de que "hay que mantener un nivel de jornada anual que permita ser competitivos a nivel nacional e internacional".

Para Enrique Mallón, la "clave" de esta negociación colectiva será "lograr el equilibrio" entre ese incremento salarial y mantener la jornada". "No se puede reducir más la jornada (los sindicatos plantean bajar a 1.712 horas anuales) cuando en Europa y en el resto del mundo nos superan en horas trabajadas de un modo relevante", ha explicado.

La mesa de negociación del convenio volverá a reunirse el próximo 10 de febrero, tras la suspensión del último encuentro a instancias de la patronal, debido a la celebración de una concentración de protesta (del sector del Comercio del Metal) a las puertas del hotel donde iba a tener lugar la reunión.