Ya es oficial: nueva ayuda de la Xunta con una dotación de 3,6 millones para gallegos en esta lista

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xunta de Galicia

En las primeras semanas de 2026, la Xunta de Galicia ha anunciado ayudas de diferente carácter, entre ellas las próximas convocatorias de la Secretaría Xeral da Emigración, con un presupuesto global superior a los seis millones de euros.

Estos recursos, además de apoyar a los gallegos retornados para afrontar los gastos iniciales derivados de su regreso a Galicia, contribuirán a la cobertura de necesidades básicas y a la atención sociosanitaria de los gallegos residentes en el exterior que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Nueva ayuda dotada con 3,6 millones de euros

El Consello da Xunta analizó la semana pasada el programa de ayudas económicas individuales de carácter social para el año 2026, dotado con cerca de 3,6 millones de euros y dirigido a emigrantes gallegos y sus hijos residentes en el extranjero que se encuentren en situación de precariedad económica.

Con el objetivo de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia y la atención sociosanitaria, el Ejecutivo regional, a través de la Secretaría Xeral da Emigración, prevé conceder esta ayuda a cerca de 6.000 hogares.

Desde 2020, más de 43.000 familias residentes en países de América Latina, como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay o Venezuela se han beneficiado de esta iniciativa destinada a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando así la protección social de la colectividad gallega en el exterior.

Por ahora se desconocen la cuantía de ayudas, así como los requisitos específicos, más allá de los generales de la presente convocatoria. Lo único que se conoce hasta el momento es el número aproximado de las familias a las que se prevé llegar, en torno a 6.000.

Hasta 6.000 euros por familia

De forma paralela, la Xunta de Galicia ha anunciado la convocatoria de las ayudas extraordinarias al retorno. Dotada con un crédito inicial de 2,5 millones de euros, esta subvención tiene previsto beneficiar a más de mil familias con cuantías de hasta 6.000 euros.

Podrán solicitarla las personas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes, así como sus cónyuges o parejas de hecho, siempre que acrediten una residencia fuera de España de, al menos, dos años y que el retorno se haya producido a partir del 1 de enero de 2024.

La cuantía máxima por unidad familiar asciende a 6.000 euros. No obstante, se incluyen complementos específicos de hasta 1.500 euros a partir del tercer hijo menor de edad y una ayuda extra de 500 euros para sufragar las primeras gestiones necesarias para el acceso a la vivienda.