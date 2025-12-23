La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía celebra el impulso europeo a la Macrorregión Atlántica Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ha expresado su satisfacción por el avance hacia la creación de la Macrorregión Atlántica, después de que el Consejo Europeo acordase la pasada semana otorgar a la Comisión Europea el mandato para impulsarla antes de junio de 2027.

La entidad recuerda que esta reivindicación congregó el pasado marzo en Vigo a más de 350 representantes de empresas e instituciones en un foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico organizado por la propia Cámara.

La iniciativa se viene defendiendo en el marco de ARCHAM, la Alianza de Cámaras del Arco Atlántico, desde la firma en junio de 2023 de la Declaración de Bilbao, suscrita por 17 cámaras ante el temor a una pérdida de competitividad e influencia del eje atlántico por el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia el Pacífico y el este de Europa.

Tras los foros celebrados en Bilbao, Oporto, Oviedo, Vigo y Bruselas, las cámaras atlánticas reafirman su compromiso de seguir actuando como catalizadoras para un espacio más integrado, conectado y competitivo, con especial foco en proyectos vinculados a infraestructuras, energías renovables y turismo.