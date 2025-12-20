David, abogado: "Si te toca El Gordo de la Lotería y compartes décimo, no vayas a cobrarlo solo"

El día de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes se repartirán 2.772 millones de euros en premios (70 más que el año pasado), entre ellos los 400.000 euros del ansiado y esperado 'Gordo de Navidad'.

Cada décimo cuesta 20 euros, por lo que compartir lotería es una forma de jugar a más números y, por tanto, aumentar las posibilidades de optar al primer premio.

Cómo cobrar el Gordo de Navidad si compartes décimo

Familiares, amigos, compañeros de trabajo... La tradición de compartir un décimo genera ilusión; no obstante, también puede dar lugar a malentendidos e incluso conflictos legales si el número resulta premiado.

A la hora de cobrar un décimo compartido, hay ciertos pasos clave. David Jiménez, abogado, advierte de que, en caso de resultar ganador de El Gordo y haber compartido décimo, es muy importante no acudir a cobrarlo en solitario.

"Cuando vayas a cobrar el premio, el banco, como colaborador social, informará a la Agencia Tributaria y expedirá un certificado de retenciones. En él aparecerá solamente como titular del dinero que haya ido a cobrarlo", explica en un vídeo.

@davidjimenezabogado Si te toca el gordo y has jugado con otro, cuidado con las donaciones ♬ sonido original - @davidjimenezabogado

A continuación, añade que "cuando vayas a hacer la transferencia a la persona con la que has jugado, se considerará una donación". Por tanto, señala que "lo ideal es que vayáis juntos a cobrar el décimo" e incluso recomienda hacer un acta notarial.

Pero, ¿para qué sirve? Pues bien, un acta notarial sirve para constatar la identidad de los participantes, así como las cantidades aportadas y el número jugado. Si el premio es alto y el grupo de personas que lo comparten es numeroso, el notario puede otorgar un poder para que un representante cobre el premio.

Otros consejos si compartes décimo

Compartir décimo es una tradición popular entre familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un documento al portador y, por tanto, el premio lo cobra quien tenga el billete en su poder.

Para evitar malentendidos e incluso conflictos legales, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja fotocopiarlo y entregar una copia firmada del décimo a cada uno de los participantes.

En esta copia firmada deben aparecer, además del nombre y DNI de la persona depositaria, los datos del sorteo (número, serie y fracción) y la cantidad que juega cada persona.

Otra opción es presentar un mensaje de WhatsApp o correo electrónico como prueba. Para que sea válido, en el mensaje deben aparecer los datos del depositario y la participación de cada uno de los jugadores.