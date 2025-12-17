Zona Franca de Vigo aprueba su Plan de Actuación: 84 millones en inversiones y proyectos estratégicos Zona Franca de Vigo

El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo ha aprobado este miércoles el Plan de Actuación para 2026, una hoja de ruta centrada en consolidar el tejido empresarial y seguir creciendo como motor de desarrollo económico y social tras un año que califica de "grandes logros".

El plan prevé inversiones cercanas a los 84 millones de euros en activos fijos y nuevo suelo industrial, dentro de una estrategia plurianual (2026-2029) orientada a la atracción de proyectos, la sostenibilidad, la digitalización y el estímulo del conocimiento.

Entre los proyectos más destacados figuran el VgoTIC Global HUB en López Mora, que albergará la incubadora de Alta Inteligencia StartTIC, y el inicio de las obras de la factoría de semiconductores fotónicos SPARC, con más de 8 millones de euros de inversión.

A ello se suman la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL), nuevos desarrollos en Balaídos, Bouzas y la PLISAN, así como avances en futuros hubs estratégicos como el de automoción y movilidad o el audiovisual.

El delegado del Estado, David Regades, ha subrayado que el Consorcio mantiene "deuda cero" y apuesta por una inversión socialmente responsable, alineada con criterios medioambientales y de gobernanza.

El plan refuerza además el apoyo al emprendimiento, con nuevas ediciones de aceleradoras como ViaGalicia, ViaExterior o Business Factory Auto, y consolida la ocupación de los parques empresariales, actualmente por encima del 90%, con más de 250 clientes.

En el ámbito del conocimiento, ARDÁN continuará siendo una herramienta clave para la competitividad empresarial, incorporando en 2026 un nuevo programa de igualdad de género.

Como eje transversal, Zona Franca avanzará en la mejora continua y la digitalización interna con la implantación de un nuevo sistema de gestión para alcanzar el objetivo de "papel cero".