Xunta y Conxemar impulsarán una nueva edición de la feria del sector en Vigo

La Consellería do Mar y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de Pesca y Acuicultura (Conxemar) han anunciado la revalidación de la colaboración entre ambas instituciones el próximo año.

Según el Gobierno gallego, Xunta y Conxemar impulsarán en Vigo una nueva edición de la feria del sector, una acción que se enmarca en "la apuesta del Gobierno gallego por la mejora de la comercialización, partida que cuenta con 14 millones de euros para 2026".

El objetivo de este nuevo acuerdo será el de coordinar y establecer acciones conjuntas en el ámbito de la promoción y comercialización de los productos congelados de pesca.

Entre las actuaciones específicas, destacan su participación en el XIII Congreso Internacional de Conxemar-FAO, la organización y difusión nacional e internacional de la vigesimoséptima feria Conxemar o el plan de acción con actividades diversas para promover la cadena de valor del sector pesquero y el consumo de alimentos pesqueros entre la ciudadanía.