Más de 1.350 bailarines se darán cita este fin de semana en el Auditorio Mar de Vigo

Cuenta atrás para la segunda edición del 'Vigo Dance Festival', el evento de danza promovido por el Concello y organizado por la Asociación Artística y Cultural para la Promoción da Danza Coreomagazine. Tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo este sábado 25 y este domingo 26 de abril.

Según ha explicado el alcalde Abel Caballero en la presentación del evento, el objetivo es impulsar y dar visibilidad al talento local. El regidor ha apuntado que la cita representa "la diversidad artística de la ciudad" y ofrece alternativas vitales distintas para la juventud de la ciudad.

Esta edición de primavera del Vigo Dance Festival desplegará un programa con 138 shows. El Concello aportará 80.000 euros, financiación que permite disfrutar del evento con "entrada gratuita".

"Me parece inasumible y negativo para la ciudad que en un evento de esta magnitud tengan que pagar tanto las personas del público en general como el alumnado de las escuelas de danza", ha remarcado Caballero, que ha criticado que otras citas de baile de la ciudad cobren por asistir y participar al evento.

Respecto a la programación, los espectáculos comenzarán el sábado 25 de abril a las 17:00 horas, día en el que finalizarán a las 20:00 horas. El domingo 26 de abril, las representaciones serán de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.