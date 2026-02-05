Finalizan las obras de reparación del campo de fútbol de Sárdoma, en Vigo

La reparación del talud y del muro de contención del campo de fútbol de As Relfas, donde juegan el Sárdoma CF y el Moledo CF, finalizará este viernes. Las obras han sido ejecutadas gracias a un convenio entre el Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra.

"Mañana concluimos las obras de reparación de un talud perimetral del campo de fútbol de As Relfas", ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que asegura que el gobierno local invirtió "cerca de un millón" de euros "para estabilizar una de las partes del campo, que se estaba hundiendo".

El regidor socialista considera que es una obra "muy importante" ya que evita "problemas de hundimientos en los extremos del campo". Además, Caballero ha avanzado que renovarán los vestuarios de esta instalación deportiva con el sistema modular, que también se va a ejecutar en Castrelos, Comesaña, O Carballal, A Guía, Bouzas, Meixoeiro y Santa Mariña por un importe total de 8.487.000 euros.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha puesto en valor la remodelación acometida en este campo de fútbol. Al respecto, ha recordado que la institución provincial ha invertido 650.000 euros, el 79% del total, gracias al convenio de colaboración acordado con el gobierno local, que ha aportado 169.681 euros.

La representante de la Deputación de Pontevedra también ha destacado otras intervenciones provinciales con el fin de mejorar las dotaciones deportivas de Vigo. Es el caso de la sustitución de la cubierta de la Pista Roja del Pabellón de As Travesas, aunque también ha mencionado la reconstrucción del muro de contención del Parque Nelson Mandela. Ambas obras están a punto de terminar.

La obra de As Relfas ha consistido en la construcción de un muro de contención de siete metros de altura, que bordea todo el campo de fútbol de As Relfas. Además, se procedió a la demolición y a la reposición del firme, así como se instaló un sistema de drenaje y se renovó el cierre perimetral con una malla metálica. El objetivo de la actuación es garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de las instalaciones.