Baiona (Pontevedra) acogerá una gala solidaria a favor de la Fundación Celta durante el Trofeo Conde de Gondomar. Cedida

Zelnova Zeltia celebrará el próximo 25 de julio una gala solidaria en el Monte Real Club de Yates de Baiona con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Celta.

La cita se incluye en el programa del 51º Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia y reunirá a cerca de 300 asistentes en una velada que combinará deporte, música e inclusión.

Los participantes podrán colaborar mediante una donación destinada a la Fundación Celta y entrarán en el sorteo de tres camisetas oficiales del Celta Integra Zelnova. El evento, presentado por Duarte Galbán, contará con la presencia del director de la Fundación Celta, Germán Arteta, y de varios jugadores del equipo, que esa misma mañana tendrán la oportunidad de seguir la regata desde una de las embarcaciones participantes.

Durante la gala, el Celta Integra Zelnova dispondrá además de un espacio propio para promover el Carné Celtista Fundación y captar nuevas adhesiones para sus proyectos sociales y deportivos. La noche concluirá con la actuación en directo del grupo indie Indipa Music.

Zelnova Zeltia mantiene una estrecha colaboración con el Celta Integra, equipo formado por personas con diversidad funcional, y defiende el deporte como una herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades, la integración y el desarrollo personal.

La gala se convierte así en uno de los principales actos sociales del Trofeo Conde de Gondomar, una competición que este año vuelve a ampliar su alcance más allá del ámbito deportivo.