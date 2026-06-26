O Marisquiño convierte a Vigo en escaparate internacional del skate y el BMX adaptado.

O Marisquiño volverá a situar este verano a Vigo en el mapa internacional del deporte urbano adaptado. Del 7 al 9 de agosto, el recinto de la playa de Samil acogerá las competiciones de Adaptive Skateboarding y Adaptive BMX, dos disciplinas que consolidan al festival como uno de los pocos eventos del mundo que integra el deporte adaptado dentro de su programa oficial.

La apuesta, impulsada desde sus inicios con el apoyo de la Fundación Bimba y Lola, comenzó en 2024 con la incorporación del skate adaptado y se amplió un año después con el BMX adaptado. En 2026, ambas pruebas mantendrán un formato Open, abierto a cualquier rider con discapacidad, combinando deportistas invitados por la organización con participantes inscritos a través de una convocatoria abierta.

La competición de Adaptive Skateboarding reunirá en Vigo a riders procedentes de Estados Unidos, Brasil y España, entre ellos el vigente campeón de Marisquiño, Vinicios Sardi, presidente de la Asociación Brasileña de Paraskateboarding; el también brasileño Tony Alves; la estadounidense Tia Pearl, cuatro veces campeona del mundo y doble vencedora del Dew Tour; y el rider de Las Vegas Edward Jeffries, campeón del mundo de WCMX en 2023 y participante en la primera exhibición de skate adaptado en los Juegos Olímpicos de París.

El cartel se completa con Anthony Ferraro, atleta, músico, conferenciante y miembro del equipo olímpico estadounidense de judo; Oscar Loreto Jr., figura clave en la difusión del skate adaptado en Estados Unidos; y el español Marcelo Lusardi, conocido internacionalmente como The Blind Rider, que repetirá como embajador del proyecto.

En Adaptive BMX, el festival contará con riders de siete países y con dos grandes referentes como embajadores: el colombiano Julián Molina, presidente de la Asociación ParaBMX Freestyle y primer rider adaptado invitado a competir en X Games Real BMX, y el español Juanje Trujillo, figura clave en el impulso del BMX adaptado en España. Junto a ellos estarán Dan Butler, Derek Pobuta, Claudio Sandoval, Carlos Gil y Sergi Santin, en una edición que refleja el crecimiento internacional de una comunidad deportiva en plena expansión.

"Estos riders, además de competir, hacen que otras personas con discapacidad puedan imaginarse practicando estas disciplinas o cualquier otro deporte. Esa capacidad de inspirar y crear referentes es una de las cosas más valiosas de este proyecto", destaca Carlos Domínguez 'Pity', director del Marisquiño.

Las pruebas se celebrarán en las mismas instalaciones del programa de skate y BMX y tendrán la misma dotación de premios que las categorías no adaptadas, con modalidades Open Street y Best Trick en skate, y Open y Best Trick en BMX.