Vigo une fuerzas con el Celta Zorka para lograr el ascenso a la Liga Femenina de baloncesto

El Celta Femxa Zorka quiere volver a la máxima categoría del baloncesto femenino y la ciudad no va a dejar atrás a las jugadoras de Cristina Cantero. El Concello de Vigo quiere acoger la fase de ascenso a Liga Femenina para "maximizar nuestras posibilidades".

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En un audio distribuido a los medios de comunicación, ha recordado que su corporación aporta una subvención de 128.000 euros al club, que juega en el Pabellón das Travesas "a un precio absolutamente irrelevante".

"Este año queremos que el Celta Basket Femenino ascienda a la máxima categoría", ha afirmado Caballero, quien ha expresado el interés del gobierno local en acoger la fase de ascenso a Liga Femenina. "Eso maximiza nuestras posibilidades de estar en la máxima competición", ha añadido.

El Celta Femxa Zorka está actualmente en la primera posición de la Liga Femenina Challenge. Tras sólo registrar una derrota y acumular una racha de 23 partidos consecutivos ganando, las celestes encabezan la tabla al encontrarse a dos puntos del Azulmarino Mallorca Palma.

Apoyo a la Fundación Carlos Casares

Además, el regidor socialista también ha anunciado este martes la asignación de 60.000 euros a la Fundación Carlos Casares. "Vela por la memoria y por la obra literaria de un gran escritor, un gran periodista y un gran hacedor de crónicas", ha comunicado el alcalde.

La fundación lleva a cabo diversas actividades, desde unas jornadas sobre videojuegos a divulgación de la obra del autor por colegios, asociaciones y entidades públicas. "Es una parte muy importante de la memoria de la ciudad de Vigo", ha concluido.