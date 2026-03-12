El Marisquiño 2026 ya tiene fecha: Vigo volverá a convertirse en la capital del deporte urbano Marisquiño

La edición de 2026 del festival urbano de Vigo O Marisquiño ya tiene fecha: será del 6 al 9 de agosto. Cuatro días en los que la ciudad olívica volverá a convertirse en la capital del deporte urbano.

Desde la organización han confirmado que, tras celebrar el año pasado su 25 aniversario, seguirán confiando en el "formato de éxito", con Samil y el centro de la ciudad como núcleo de las actividades.

Esta nueva edición contará con un completo programa con ocho disciplinas deportivas en el que competirán 1.500 riders profesionales y amateurs de más de 30 países, entre los que se encuentran algunos de los mejores del mundo. Además, volverá a ser sede de pruebas puntuables para la World Cup Skateboarding y el circuito FIBA 3x3.

Así, las disciplinas deportivas que se podrán disfrutar este año son: Skate, BMX, Basket 3x3, todas ellas olímpicas, Breaking, Flatland, Big Air, FMX y MTB.

El festival es de acceso gratuito y se prepara para recibir a más de 150.000 asistentes.

Nueva identidad visual

Además de las nuevas fechas, el Marisquiño ha presentado su nueva identidad visual, obra del diseñador vigués Kike Besada, una propuesta que "explora la conexión entre cultura urbana, territorio y tradición, integrando deportes de acción, verano y paisaje atlántico en un mismo universo visual".

La campaña presenta una familia de personajes híbridos donde las disciplinas del festival se mezclan con los saberes artesanales de Galicia. Deporte, música y arte conviven con símbolos de la cultura popular, creando un lenguaje visual que conecta raíces y contemporaneidad.