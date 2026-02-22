Corsario, Maracaná y Vagalume firman el estreno de la XII Regata Interclubes Ría de Pontevedra

La duodécima edición de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra arrancó este fin de semana en el Club Náutico Portonovo tras aplazarse por las alertas meteorológicas.

Con 6-7 nudos de viento del suroeste, el Comité dio la salida en torno a las 14:45 horas del sábado para un recorrido por el centro de la ría de entre 6,8 y 4,8 millas, según categoría, en una jornada que reunió a 50 embarcaciones y que resultó además determinante para el Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo.

Al término de la primera manga, Corsario, Maracaná, Vagalume, Estrella, Marcolfo, Ziralla Primero, Daikiri e Iasi se situaron al frente de sus respectivas clases.

En Clase 1 Froiz, el TP52 Corsario de Jorge Durán (CY Vilagarcía) dominó sin oposición y se colocó líder por delante del Bião II y el Youkounkoun III. En Clase 2 Vanguard, el Maracaná de Carlos García (RCM Aguete) se impuso por apenas 50 segundos sobre Arpón IV, con Deep Blue 2.1 tercero; mientras que en Clase 3 ABANCA venció el Vagalume de Luis Vidal en su pulso con Travesío, con Balea Dous en el tercer puesto provisional.

El debutante Estrella (Clase 4 Murimar) ganó con margen, y en Open Nordés Velería el Marcolfo confirmó su condición de favorito. En tripulación reducida, Ziralla Primero arrancó líder, y entre Clásicos y Veteranos mandaron Daikiri e Iasi.

La próxima cita será el sábado 7 de marzo en el Real Club de Mar de Aguete.