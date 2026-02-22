Corsario, Maracaná y Vagalume firman el estreno de la XII Regata Interclubes Ría de Pontevedra
La primera etapa, disputada con viento suave del suroeste, coronó a los primeros líderes de cada clase y fue decisiva para el Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo
La duodécima edición de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra arrancó este fin de semana en el Club Náutico Portonovo tras aplazarse por las alertas meteorológicas.
Con 6-7 nudos de viento del suroeste, el Comité dio la salida en torno a las 14:45 horas del sábado para un recorrido por el centro de la ría de entre 6,8 y 4,8 millas, según categoría, en una jornada que reunió a 50 embarcaciones y que resultó además determinante para el Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo.
Al término de la primera manga, Corsario, Maracaná, Vagalume, Estrella, Marcolfo, Ziralla Primero, Daikiri e Iasi se situaron al frente de sus respectivas clases.
En Clase 1 Froiz, el TP52 Corsario de Jorge Durán (CY Vilagarcía) dominó sin oposición y se colocó líder por delante del Bião II y el Youkounkoun III. En Clase 2 Vanguard, el Maracaná de Carlos García (RCM Aguete) se impuso por apenas 50 segundos sobre Arpón IV, con Deep Blue 2.1 tercero; mientras que en Clase 3 ABANCA venció el Vagalume de Luis Vidal en su pulso con Travesío, con Balea Dous en el tercer puesto provisional.
El debutante Estrella (Clase 4 Murimar) ganó con margen, y en Open Nordés Velería el Marcolfo confirmó su condición de favorito. En tripulación reducida, Ziralla Primero arrancó líder, y entre Clásicos y Veteranos mandaron Daikiri e Iasi.
La próxima cita será el sábado 7 de marzo en el Real Club de Mar de Aguete.