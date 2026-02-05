Vigo se prepara para convertirse en capital del básquet 3x3

Cuenta atrás para que Vigo se convierta en la capital del baloncesto 3x3. El Concello refuerza su apuesta por esta disciplina con un "ambicioso programa de eventos deportivos y formativos" para convertir la ciudad en un referente de la modalidad en Galicia. El gobierno local ha anunciado un torneo para la primera semana de abril, en plena Semana Santa, así como un campus para formar jugadores, entrenadores y árbitros.

Así lo ha destacado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación del torneo organizado por el ente local, el Club Baloncesto Seis do Nadal y la Federación Galega de Baloncesto. "Ya celebramos con gran éxito el Torneo Cidade de Vigo de Nadal, que funcionó perfectamente, y seguimos avanzando con un calendario que incluye un torneo en Semana Santa", ha afirmado Caballero.

El regidor olívico ha reivindicado la apuesta municipal por esta disciplina, con un campus específico de baloncesto 3x3 con fecha por definir; el Campeonato de Galicia sub-17, que se organizará en mayo; y el "emblemático" 3x3 de O Marisquiño. "Desde el Concello queremos que cada vez sea una ciudad más basquet, apostando con fuerza por esta disciplina", ha asegurado Caballero.

"El baloncesto es un deporte magnífico, extraordinario, brillante, capaz de transmitir valores fundamentales. En Vigo queremos entrar en este ámbito con la mayor fuerza posible", ha concluido el alcalde, quien ha estado acompañado por el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, y el director deportivo del CB Seis do Nadal, Sergio González.

"El campus 3x3 será su primera edición y una idea pionera en Galicia. Esperamos que sea un éxito para formar jugadores y jugadoras, pero también entrenadores y árbitros en esta disciplina", ha señalado González, quien ha admitido que "es un orgullo" sacar adelante este conjunto de actividades "de la mano del Concello".

Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Baloncesto ha destacado la "gran colaboración" del gobierno local, así como ha agradecido contar con "un equipo humano tan sólido como el Seis do Nadal". "Es fundamental formar técnicos específicos de 3x3, ya que estamos más acostumbrados al 5x5", ha añadido Bernárdez.