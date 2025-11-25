La San Silvestre de Vigo cumple 20 años y busca batir su récord de participación Concello de Vigo

El miércoles 31 de diciembre a las 12:00 horas tomará la salida desde la Puerta del Sol la clásica carrera de San Silvestre, que cumple 20 años.

Será la cuarta edición consecutiva que salga desde el kilómetro cero de la ciudad olívica y tendrá un recorrido de alrededor de 4,5 kilómetros. Además, no faltará el guiño a la solidaridad y habrá recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Las donaciones se podrán hacer entre las 10:00 y las 11:50 horas en las carpas que se habilitarán en la Plaza de la Princesa, y las 3.000 primeras personas que realicen una donación recibirán un obsequio.

"Queremos récord de participación porque es una prueba lúdica y animo a la ciudad a que vengan disfrazados", ha declarado el alcalde, Abel Caballero, en la presentación de la prueba, en la que también ha destacado la importancia de superar los participantes por ser un evento solidario.

El recorrido, de unos 4,5 kilómetros, saldrá desde Puerta del Sol y recorrerá Policarpo Sanz, García Barbón, Rosalía de Castro, Serafín Avendaño, Areal, Pontevedra, Marqués de Valladares, Carral, Cánovas del Castillo, Mestre Mateo, Teófilo Llorente, Real, Méndez Núñez, Rúa Alta y Elduayen para terminar de nuevo en la Puerta del Sol.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web del Concello. El plazo de inscripción termina el 28 de diciembre. Los participantes inscritos tendrán un dorsal, que podrá recogerse en El Corte Inglés, y estará cubierto por un seguro.

Como evento de carácter lúdico, habrá 9 premios para los mejores disfraces, tres por cada categoría: niños, adultos y grupos. La ceremonia de entrega de premios será en el árbol de Navidad al finalizar la prueba.