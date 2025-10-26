Vigo se vuelca con la esclerosis múltiple en una multitudinaria carrera solidaria

Bouzas volvió a demostrar este domingo su cara más solidaria. La Alameda del barrio vigués reunió a más de 1.400 participantes en la XIII Carrera Solidaria ‘Eu Móvome pola Esclerose Múltiple’, organizada por la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (AVEMPO). Una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad, que busca visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para mantener los servicios que ofrece la entidad a las personas afectadas y sus familias.

Entre las modalidades deportivas, 379 corredores completaron la prueba de 5K y 283 participaron en la 10K. Por su parte, la andaina congregó a 722 personas, que quisieron sumarse al movimiento solidario sin necesidad de competir. Además, el colectivo Discamino volvió a tener un papel protagonista abriendo la carrera con 35 participantes.

La respuesta ciudadana superó una vez más las expectativas: al pelotón físico se sumaron más de cien colaboradores solidarios mediante el ‘Dorsal 0’, que continuará abierto hasta medianoche para quien quiera aportar su granito de arena.

El evento transcurrió sin incidencias y acompañado por el sol en una mañana perfecta para disfrutar del deporte. A la cita acudieron representantes institucionales como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez; y el secretario territorial de la Xunta en Vigo, Fernando Abeijón, además de concejales del PSOE, BNG y PP.

AVEMPO mostró su satisfacción por la gran acogida de esta edición y trasladó un mensaje de agradecimiento a la sociedad viguesa por su implicación continua. Un apoyo que, subrayan, resulta fundamental para garantizar la continuidad de los programas de atención y acompañamiento que ofrecen desde su sede.