La Semana Abanca estrena el Trofeo Vila de Portonovo con rango de Open de España A2-A3 Moebius

Portonovo ha acogido este jueves la presentación de la primera edición del Trofeo Vila de Portonovo, prueba de tripulaciones reducidas (A2 y A3) con rango de Open de España, integrada en la Semana ABANCA.

La competición se resolverá el sábado en una única manga puntuable, con salida alrededor de las 13:00 horas y un recorrido por la zona oeste de la ría de Pontevedra de 12 a 15 millas náuticas. Entre la veintena de inscritos destacan en A2 el Salaño Dos (R.C.N. Vigo), vigente ganador del Rías Baixas 2024, con Jacobo Vecino–Brenda Maura; el Smaku (L.M. Bouzas), Ziralla Primero (C.N. Sanxenxo) con Ramón Barreiro–Martín Amorín, además de Quen Vai y Samoa (C.M. Aguete), Orion (M.R.C.Y. Baiona) y Fanciulla (R.C.R. Galicia, Vilagarcía).

En A3, parten como referencias Kairos y Cactus Digital Petrilla (C.N. Portonovo), así como los del C.D. Beluso: Meu (José Luis Smyth), Arpón IV–Seida (Iñaki Carbajo) y Espita (José Luis Lastra). También competirán el Taurus de Margarita Sanmartín—una de las pocas regatistas gallegas que corrió la histórica Vuelta a España a vela con el ¡Hola!—y el Exit Manitu de Emilio Lago (L.M. Bouzas).

En el apartado técnico, la Federación designa como jurados al presidente del Colegio Gallego, Pedro Fernández Alarcón, y al juez pontevedrés Miguel Cons.