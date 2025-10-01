O Porriño (Pontevedra) ya se prepara para su tradicional Milla Urbana que se disputa este sábado

O Porriño (Pontevedra) ya se prepara para su tradicional Milla Urbana que se disputará este sábado Concello do Porriño

O Porriño celebrará este próximo sábado, 4 de octubre, su tradicional Milla Urbana dentro de las Fiestas del Cristo, que recorrerá las calles del centro urbano a partir de las 19:00 horas con salida y llegada en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios.

Organizado por el Concello en colaboración con el Club Atletismo Porriño, se espera la participación de 300 atletas entre todas las categorías, desde pequeños de 2 años hasta corredores veteranos. Las inscripciones están abiertas hasta la medianoche del viernes, 3 de octubre, a través de la web ecultura.net.

La carrera está abierta para atletas federados como no federados, y contará con cinco categorías por edades: Pitufiñas y Pitufiños (2-4 años), que correrán 100 metros; velociraptores (5-7 años) 200 metros; Esprinters (8-10 años) 400 metros; Correcamiños (11-14 años) 800 metros; y Milla Porriñesa (15 años en adelante) 1.609 metros. Dentro de esta, se incluyen las subcateogrías Veteranos A (35-50 años) y Veteranos B (más de 50 años).

Todos los participantes recibirán medallas o trofeos según la categoría y los tres primeros absolutos, masculino y femenino, recibirán una bola de pan do Porriño.