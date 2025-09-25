Una de las carreras de obstáculos más importantes de España vuelve a Vigo este 5 de octubre

Cuenta atrás para uno de los eventos deportivos del año en Samil. La carrera de obstáculos Desafío Boot Camp vuelve a Vigo el próximo domingo 5 de octubre, cuando 2.000 participantes recorrerán siete kilómetros por arena, monte y asfalto para demostrar su buen estado de forma.

"Nos enorgullece decir que encaramos esta décima primera edición más posicionados que nunca en el panorama nacional a nivel deportivo y reivindicando un año más el turismo deportivo como agente tractor de turismo a Galicia", ha afirmado el CEO de Diesemm y organizador de la prueba, David Suárez, en la presentación del evento.

Según ha informado Suárez, más del 50% de los participantes provienen de fuera de la provincia, "lo que impacta con 600 pernoctas en la ciudad de Vigo". "Una fantástica aportación para nuestra hostelería", ha asegurado.

En este sentido, también ha reivindicado la aportación de la carrera a la economía local al contar con más de 50 proveedores de Vigo y su área metropolitana, así como más de 200 personas trabajando en la prueba.

La organización recuerda que están disponibles las últimas plazas y la inscripción estará abierta hasta el próximo miércoles 1 de octubre. La prueba comenzará a las 10:00 horas y terminará a las 14:00 horas, ya que los corredores saldrán en tandas cada 15 minutos.

Una prueba única en España

"Todos los participantes inciden en que el mayor obstáculo es el que nosotros no contamos: la arena. En España, que conozcamos, solo hay otra carrera de obstáculos por una playa, en Asturias, con lo cual esto también nos convierte en diferenciales", ha afirmado el organizador del evento.

Aun así, ha recordado que, aunque exigente, la carrera es para todos los públicos y cuenta con una categoría infantil. Los más pequeños también tienen su espacio, ya que "cada año diseñamos un pequeño recorrido con 15 obstáculos destinado a peques de 4 a 12 años, divididos en dos categorías, y todos los años es un completo éxito".

“El 80% de los participantes son populares, pandillas de amigos y compañeros de gimnasio que vienen a pasárselo en grande, pero también hay un perfil de público semiprofesional que viene a competir porque las tandas Élite son puntuables para el campeonato del mundo OCR World, el campeonato de España AOCO y la liga OCRA Galicia”, ha explicado Suárez.