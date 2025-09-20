Vigo se vuelca mañana con La Solitaire du Figaro Paprec, la gran regata oceánica en solitario

Mañana domingo, día 21, Vigo y su ría se convertirán en el epicentro de la vela oceánica internacional con la salida de una de las pruebas en solitario más prestigiosas del mundo: La Solitaire du Figaro Paprec.

A las 17:00 sonará el pistoletazo que pondrá en marcha a los 34 regatistas rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandía.

La expectación y el despliegue logístico serán máximos.

Desde las 16:00 y hasta las 18:30, el tráfico marítimo en el Puerto de Vigo quedará suspendido para garantizar la seguridad de la flota y de las numerosas embarcaciones de espectadores que abarrotarán la ría.

Además, la Autoridad Portuaria abrirá el Muelle de Trasatlánticos para que vecinos y visitantes disfruten del espectáculo desde un enclave privilegiado.

La actividad comenzará a las 15:00 en la dársena de Portocultura, donde los barcos han permanecido amarrados desde el viernes.

Uno a uno irán largando amarras hacia la línea de salida frente a Punta Lagoa, mientras dos remolcadores de Remolcanosa marcarán con un espectáculo de chafariz la cuenta atrás final.

Tras el pistoletazo, la flota deberá completar un recorrido inicial por la ría, pasando por Rodeira, el Muelle de Trasatlánticos, Punta Lagoa, Borneira y Punta Subrido, antes de enfilar la boca norte rumbo al Atlántico y a Normandía.