Hugo Cardon recibe en Vigo el trofeo de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo

La dársena de Portocultura fue este mediodía el escenario de la entrega de trofeos de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, una exigente travesía de 486 millas, casi 900 kilómetros, que concluyó anoche con la llegada de los 34 barcos participantes a Vigo en la 56ª edición de la prueba.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, acompañaron a los patrones en un acto que reunió a numeroso público vigués para reconocer el esfuerzo de la flota.

El francés Hugo Cardon, del equipo Sarth’Atlantique, se alzó como vencedor de la etapa Morlaix-Vigo y se llevó además el Trofeo Suzuki al mejor debutante.

Alexis Loison, del Groupe REEL, firmó la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue para Charlotte Yven, del Skipper Macif 2023.