Pontevedra acogerá la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón en 2026

El francés Dorian Coninx celebra su victoria en Pontevedra la gran final de las Series Mundiales de 2023. TRIATLON.ORG

Pontevedra acogerá las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón 2026, que arrancarán el miércoles 23 de septiembre con el Desfile de las Naciones y la Ceremonia de Apertura, y culminará el domingo 27 de septiembre con la coronación de los Campeones del Mundo de Élite.

Las Finales del Campeonato representan la cumbre del calendario anual de World Triathlon, coronando campeones del mundo en diversas categorías.

Este prestigioso evento abarca los campeonatos del mundo de Élite, Sub-23, Juveniles, Para Triatlón y Grupos de Edad, tanto en distancia sprint como estándar, así como Aquabike, además de los campeonatos del mundo de relevos mixtos para Sub-23/Juveniles, Para Triatlón y Grupos de Edad.

"Estamos muy orgullosos de volver a Pontevedra para las Finales del Campeonato 2026", ha afirmado el presidente de World Triathlon, Antonio Arimany. "Pontevedra, ciudad natal del cinco veces campeón del mundo y leyenda del triatlón Javi Gómez Noya, siempre ha sido una ciudad que apoya el triatlón con entusiasmo. Estamos convencidos de que Pontevedra volverá a acoger un evento espectacular, con la ciudad entera arropando a los triatletas y creando una experiencia inolvidable para todas las personas implicadas", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Lores, ha recordado la "relación excepcional" de Pontevedra con el deporte, "especialmente con el triatlón".

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esta sea la mejor Final del Campeonato del Mundo de Triatlón de la historia. Pontevedra está preparada, tiene capacidad y, una vez más, estoy convencido, seremos referencia en la organización de grandes eventos deportivos", ha añadido.

Calendario de pruebas

Jueves 24 de septiembre

Júnior femenino

Júnior masculino

Grupos de edad – Sprint

Viernes 25 de septiembre

Triatlón Paralímpico

Sub-23 femenino

Sub-23 masculino

Sábado 26 de septiembre

Grupos de edad – Distancia estándar

Acuabike

Élite femenino

Domingo 27 de septiembre