Un clinic internacional de Optimist abrirá en Sanxenxo (Pontevedra) la 10ª Regata Rey Juan Carlos

El Real Club Náutico de Sanxenxo pondrá en marcha el próximo miércoles día 10, como acto previo a la 10ª Regata Rey Juan Carlos, un clinic de vela de carácter internacional para la flota de la clase Optimist.

Esta iniciativa está enmarcada en el plan de la promoción de participación extranjera de la Diputación de Pontevedra. Equipos de hasta ocho países —como Puerto Rico, Hungría, Sudáfrica o China— se sumarán a esta edición de 2025 de El Corte Inglés Máster.

Este es el segundo año consecutivo en el que casi una decena de países participan en la ya clásica regata de Sanxenxo, instaurada en las Rías Baixas desde el año 2000.

El clinic estará dirigido por el entrenador de Optimist y de la clase olímpica ILCA Kike Román, que además de ser juez de regatas contribuye a la formación y perfeccionamiento de las jóvenes promesas de la vela.

El clinic será el pistoletazo de salida de la nueva temporada que se inicia en Sanxenxo con la Regata Rey Juan Carlos. El siguiente fin de semana se celebrará la regata clasificatoria regional para el campeonato de España.

“Es una gran oportunidad a principio de temporada para seguir poniendo a punto a los chicos y chicas de cara a la próxima temporada”, ha dicho Kike Román, que también destaca el enclave del clinic y la regata: “La ría es un enclave excelente y la capacidad logística y de infraestructura del club permiten hacer un gran trabajo”.

Inicio de la competición

Dos días después, a partir del viernes día 12, comenzarán las pruebas de la regata no solo para los jóvenes, sino también para el resto de clases como es el caso del Trofeo Diputación de Pontevedra para los 6 Metros.

En el campeonato provincial participarán equipos como el Bribon, con el Rey Juan Carlos al mando, o el Titia de Mauricio Sanchez-Bella. Ambos tendrán su última puesta a punto de cara al Mundial de Estados Unidos que comenzará el 22 de septiembre.

Allí, el Bribon, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo, es el defensor del título conseguido en agosto de 2023 en la Isla de Wight, en el Reino Unido.